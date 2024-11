Europejska Akademia Filmowa ogłosiła listę nominowanych do tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych. Trzy nominacje trafiły do filmu polsko-szwedzkiego twórcy Magnusa von Horna "Dziewczyna z igłą", a polska produkcja "W zawieszeniu" Ukrainki Aliny Maksimenko znalazła się wśród nominowanych w kategorii Europejski Film oraz Europejski Film Dokumentalny.

"Emilia Perez" i "W pokoju obok" z czterema nominacjami

"Emilia Perez" to najnowszy film legendarnego już francuskiego filmowca, znanego między innymi z takich tytułów jak "Bracia Sisters", "Prorok", "Z krwi i kości", "W rytmie serca" czy ostatnio "Paryż, 13. dzielnica". Światowa premiera jego najnowszego filmu odbyła się w ramach tegorocznej edycji Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie w kategorii najlepsza aktorka nagrodzono odtwórczynie czterech głównych ról: Zoe Saldanę, Selenę Gomez, Adrianę Paz oraz Karlę Sofię Gascon. Ta ostatnia dostrzeżona została również przez Europejską Akademię Filmową i to ona została nominowana w kategorii Europejska Aktorka. Film Audiarda określany jest jako jeden z faworytów do najważniejszych nagród filmowych, w tym do Oscarów.