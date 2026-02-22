Logo strona główna
Kultura i styl

Bawi i rozdziera serce. Twórcy tego dokumentu "dokonują niemożliwego"

Izrael i Strefa Gazy tematami skeczów? Komiczka Noam Shuster-Eliassi i dokument "Coexistence, My Ass!", którego jest bohaterką "dokonują niemożliwego" - oceniają recenzenci. Film można obejrzeć w TVN24+.

Noam Shuster-Eliassi jest izraelską komiczką i aktywistką, która wychowała się w dwujęzycznej izraelsko-palestyńskiej miejscowości. Skecze zaczęła przygotowywać rozczarowana tradycyjnym aktywizmem na rzecz pokoju i dialogu izraelsko-palestyńskiego. Jako komiczka szybko przyciąga uwagę i to nie tylko w swojej ojczyźnie. "Za pomocą zjadliwej satyry Noam zmusza swoją publiczność do zmierzenia się z trudnymi prawdami, które nie zawsze są zabawne, ale przypominają nam, że inna rzeczywistość jest możliwa" - przekonują twórcy "Coexistence, My Ass!".

Oto najciekawsze filmy Millennium Docs Against Gravity 2025

Piszą o niej, że jest "hańbą dla Żydów". "To nie ja jestem zdrajczynią"

Bawi i rozdziera serce

Brytyjski "Guardian" ocenił, że "rozbrajający humor i radykalna szczerość" stanowią kręgosłup dokumentu Amber Fares. Branżowy portal Screen Daily określił z kolei film jako "przenikliwy, pełen współczucia i pouczający" obraz, który "porusza całą gamę emocji": bawi, ale i rozdziera serce. Kluczowe są występy Shuster-Eliassi ponieważ to dzięki nim widz obserwuje, jak komiczka "wykorzystuje własne doświadczenia, aby rzucać wyzwania i prowokować widzów". Kamera staje się swoistym konfesjonałem, ponieważ główna bohaterka daje przed nią wyraz "swoim wątpliwościom, rozczarowaniom i lękowi o przyszłość" - czytamy.

Według recenzenta magazynu "Variety" dokument w sposób "błyskotliwy" pokazuje trudne tematy. To samo czasopismo zwróciło uwagę, że Shuster-Eliassi mierzy się z krytyką ze strony swoich rodaków. Niektórzy Izraelczycy zarzucają jej na przykład w mediach społecznościowych, że wspiera Palestyńczyków bardziej niż rodaków.

"Jej przesłanie, że pokojowe współistnienie może istnieć tylko między dwiema równymi stronami (a nie między ciemiężcą a ciemiężonym), jest nie tylko inspirujące, ale także potwierdzone przez historię" - pisze "Variety". Jak podkreśla, komiczka wraz z filmem, którego jest bohaterką "dokonują niemożliwego i przekazują radykalne idee za pomocą humoru. Rzadko kiedy komedia wydaje się tak poważna i nagląca".

Wizja wywrócona do góry nogami

Recenzenci zwracają uwagę na czas powstawania filmu: zdjęcia ruszyły w 2020 roku i trwały, gdy w październiku 2023 roku Hamas zaatakował Izrael. Odwet Izraela w Strefie Gazy i jego tragiczny bilans "wywróciły do góry nogami" zarówno wizję pokojowego współistnienia, jak i karierę komiczki - zauważył "Hollywood Reporter".

W kolejnych recenzjach wracają też wątki dotyczące pochodzenia Shuster-Eliassi. Wyjątkowa jest nie tylko miejscowość, w której się wychowała - ze względu na to, że zamieszkują ją Palestyńczycy i Izraelczycy - ale także fakt, że bohaterka dokumentu włada językiem arabskim, co - zauważają recenzenci - nie jest tak częste wśród Izraelczyków. "Shuster-Eliassi jest wyjątkowa: burzy wszelkie stereotypy dotyczące Bliskiego Wschodu" - podkreślił izraelski dziennik "Haarec".

Dokument miał premierę w 2025 roku. Od niedzieli można go obejrzeć w TVN24+.

pc

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: Guardian, Screen Daily, Haarec, Hollywood Reporter, Variety

Źródło zdjęcia głównego: Millennium Docs Against Gravity 2025

FilmIzraelAutonomia PalestyńskaRelacje Izrael - Autonomia Palestyńska
