"Z przykrością muszę ogłosić, że dziś odeszła moja ukochana królowa Cissy Houston! Proszę, módlcie się za rodzinę Houstonów" - przekazała w poniedziałek Pat Houston, synowa piosenkarki, we wpisie na Instagramie. Gwendolyn Quinn, przedstawicielka The Estate of Whitney E. Houston, podała w oświadczeniu, że cierpiąca na chorobę Alzheimera piosenkarka zmarła w otoczeniu rodziny w hospicjum. Miała 91 lat.

Cissy Houston występowała z legendami

W 1969 roku zadebiutowała jako artystka solowa, wydając płytę "Presenting Cissy Houston". Łącznie nagrała 10 albumów solowych i zdobyła dwie nagrody Grammy. Cissy Houston występowała również ze swoimi krewnymi, w tym z siostrzenicą, Dionne Warwick, oraz córką, zmarłą w 2012 roku Whitney Houston. Rok po śmierci swojej córki wydała poświęconą jej książkę. W wywiadzie dla "The View" przyznała potem, że napisała ją, "by uświadomić wszystkim, że (Whitney Houston - red.) wcale nie była taka, jak im się wydawało". - Była dobra dla ludzi i po prostu wspaniała. Miała swoje małe wady, tak jak każdy - dodawała w 2013 roku.

Whitney Houston o swojej matce

Whitney Houston w 2009 roku udzieliła wywiadu Oprah Winfrey, w którym przyznała, że to matka zmusiła ją do odwyku. Postarała się o nakaz sądowy, a wyznaczeni przez sąd policjanci pilnowali, by brała udział w programie dla uzależnionych. - Powiedziała: nie mam zamiaru cię stracić. Nie stracę cię dla Szatana... Chcę moją córkę z powrotem. Powiedziała: albo zrobisz to po mojemu albo pójdziemy do telewizji i powiemy, że kończysz karierę - wspomniała Houston rozmowę z matką.