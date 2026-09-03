Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nie żyje Cassandra Wilson

|
Cassandra Wilson
Cassandra Wilson
Źródło zdj. gł.: Adam McCullough/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cassandra Wilson, wokalistka jazzowa, autorka tekstów i producentka, zmarła wczesnym rankiem w środę. Miała 70 lat.

O śmierci wokalistki poinformował w środę jej wieloletni menedżer Robert Torre. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Cassandry Wilson, laureatki nagrody Grammy i legendarnej artystki jazzowej" - cytuje słowa oświadczenia magazyn "Variety". Jak podano, artystka odeszła wcześnie rano "spokojnie w domu", otoczona rodziną i przyjaciółmi. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Cassandra Wilson. Kariera

Urodziła się w 1955 roku w Jackson w stanie Missisipi, w rodzinie nauczycielskiej. Matka uczyła w szkole podstawowej, ojciec był gitarzystą jazzowym i nauczycielem muzyki. Wilson swoją przygodę z muzyką zaczęła już jako sześciolatka, ucząc się gry na pianinie, a po sześciu latach dołączyła gitara.

Na początku lat 80. Cassandra Wilson przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie szybko zaczęła współpracować z czołowymi muzykami jazzowymi tamtego okresu. Jej debiutancki album solowy "Point of View" ukazał się w 1986 roku i od razu zwrócił uwagę krytyków. Płytę chwalono za odważne połączenie jazzu, bluesa i elementów muzyki pop, choć część środowiska jazzowego zarzucała artystce zbyt dalekie odejście od gatunkowej tradycji. Z czasem właśnie takie przekraczanie stylistycznych granic stało się jednym z jej artystycznych znaków rozpoznawczych.

Cassandra Wilson
Cassandra Wilson
Źródło zdjęcia: Adam McCullough/Shutterstock

Album "Blue Light 'til Dawn" z 1993 roku przyniósł jej międzynarodowy sukces i zdefiniował wyjątkowy styl. "New Moon Daughter" z 1995 roku i późniejszy o 22 lata "Loverly" zostały nagrodzone Grammy. "Traveling Miles" z 1999 roku to hołd dla twórczości Milesa Davisa, "Coming Forth by Day" (2015) - dla Billie Holiday. Przez lata kariery Cassandra Wilson śpiewała zarówno swoje autorskie utwory, jak i covery piosenek Neila Younga, Cyndi Lauper, Vana Morrisona, Joni Mitchell czy Boba Dylana.

"Była jedną z najważniejszych gwiazd jazzu lat 80. i 90.", podkreśla "New York Times". W Polsce zagrała koncerty m.in. w Warszawie i Zabrzu.

Źródło: The Rolling Stone, New York Times, Variety
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
20 min
pc
"Beneficjentem afery Zondacrypto może się okazać Grzegorz Braun"
Kropka nad i
Udostępnij:
Tagi:
Muzyka
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dekret prezydenta Donalda Trumpa zmienił nazwę jeziora Ontario
Zmieniają nazwy ulic. "Trump nie spełnia żadnego z tych kryteriów"
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Ojciec i syn z zarzutami
Olsztyn
imageTitle
"Nie ma wyjątków". Woods z kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów
EUROSPORT
Waldemar Żurek
"Mamy taśmy". Żurek o aferze Zondacrypto
Polska
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
WARSZAWA
imageTitle
Krytykowany napastnik odchodzi z Legii. Kibice domagali się tego od dawna
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Klub Morawieckiego: "czołem Wielkiej Polsce!". Już są napięcia w Rozwoju Plus
Patryk Michalski
Powódź była tak duża, że topiła samochody
Zniszczony stadion, sygnały alarmowe w metrze. Nawałnice nad metropolią
METEO
Monika Koszewska miała 51 lat
Nie żyje ceniona pisarka. Miała 51 lat
Sopot
Maciej Berek
Maciej Berek w Sejmie. Jego kandydaturą zajmuje się komisja
Polska
Michał Moskal
Ociepa o spotkaniu na Ibizie. "To wygląda źle"
rozmowa piaseckiego
imageTitle
"Nie jestem w czołówce". Hurkacz o przyczynach porażki
EUROSPORT
imageTitle
Awans i zapowiedź Alcaraza. "Nie da się grać we wszystkich imprezach"
EUROSPORT
kolumbia-lot-w-autobus2
Uderzył w jadący autobus, wpadł do środka. Nagrania z dwóch perspektyw
Świat
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem
BIZNES
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
WARSZAWA
imageTitle
Polki zagrają o półfinał mistrzostw Europy. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Niebezpieczna aura na horyzoncie. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Boeing zapłacił wysoką grzywnę. Kara za naruszanie bezpieczeństwa
BIZNES
imageTitle
O której godzinie dzisiaj mecz Świątek w US Open? Dobra informacja dla kibiców
EUROSPORT
Samolot z ministrem lądował awaryjnie na lotnisku w Waszyngtonie
"Właśnie straciliśmy silnik, mamy sytuację awaryjną". Na pokładzie amerykański sekretarz
Świat
Tusk i Hołownia w Sejmie
"Ma cały czas najwięcej charyzmy". Dostanie nowe stanowisko?
Polska
Jarosław Kaczyński
Pytania do PiS w sprawie Zondacrypto. "Myślę, że tego się najbardziej boją"
Polska
Kenia. Dziennikarz uprowadzony przez uzbrojonych napastników
Dziennikarz uprowadzony pod lufami karabinów. Nagranie
Świat
Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Jasionce w 2025 roku
Chcą odwrócić uwagę od związków z Zondacrypto. A jakie są fakty?
Polska
Siergiej Ławrow
Moskwa reaguje na decyzję Berlina
Świat
Marcin Przydacz
"Uprzejma prośba" od Przydacza i reakcja MSZ
Polska
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
imageTitle
Koszmarny dzień Polaków w US Open. Cała nadzieja w Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Sabalenka już w trzeciej rundzie. Nie potrzebowała nawet godziny
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica