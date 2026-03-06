Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Szczegóły zatrzymania Britney Spears. Przedstawiciel piosenkarki o "zmianie, która musi nastąpić w jej życiu"

Britney Spears (2018)
Britney Spears - wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Kalifornijska policja potwierdziła informację o zatrzymaniu Britney Spears. Piosenkarka została zatrzymana w trakcie samotnej jazdy autostradą - informują amerykańskie służby. Głos w sprawie zabrał także przedstawiciel 44-letniej zdobywczyni Grammy.

Informację o zatrzymaniu w środę wieczorem popularnej piosenkarki przekazały nazajutrz amerykańskie media. Rzecznik prasowy kalifornijskiej policji drogowej potwierdził w rozmowie z CNN, że gwiazda została zatrzymana ze względu na podejrzenie jazdy w stanie nietrzeźwości. W czwartek rano opuściła areszt.

Media: Britney Spears zatrzymana pod Los Angeles
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: Britney Spears zatrzymana pod Los Angeles

W środę przed godz. 21 czasu miejscowego policja odebrała zgłoszenie o "niebezpiecznej jeździe" czarnego BMW, które poruszało się z "dużą prędkością" - poinformowały służby w komunikacie wydanym w czwartek wieczorem. Samochód jechał na południe autostradą US-101 i został zatrzymany w pobliżu zjazdu na Westlake Boulevard w hrabstwie Ventura.

Spears była jedyną osobą w samochodzie. Zatrzymana poddała się badaniu na trzeźwość, a policja wciąż czeka na jego wyniki. Jej pojazd został odholowany.

Komentarz przedstawiciela Spears

Przedstawiciel piosenkarki skomentował sprawę w rozmowie z CNN. Jak stwierdził, sytuacji "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Zapewnił, że gwiazda podejmie właściwe działania i będzie przestrzegać prawa. "Miejmy nadzieję, że to będzie pierwszy krok w stronę długo oczekiwanej zmiany, która musi nastąpić w jej życiu" - dodał. Wyraził też nadzieję, że piosenkarka "otrzyma pomoc i wsparcie, których potrzebuje w tym trudnym czasie".

Przedstawiciel artystki poinformował również, że jej synowie "będą spędzać z nią czas". "Jej bliscy opracują od dawna potrzebny plan, który zapewni jej sukces i dobre samopoczucie" - dodał.

Britney Spears miała już w przeszłości w konflikty z prawem. W 2007 roku została oskarżona o ucieczkę z miejsca stłuczki. Skarga została jednak oddalona po tym, jak piosenkarka zapłaciła odszkodowanie. W 2008 roku kuratelę nad zmagającą się z trudnościami psychicznymi i uzależnieniami artystką objął ojciec, Jamie Spears. Amerykanka pozostawała ubezwłasnowolniona do 2021 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
33 min
Kim Kardashian z córką North West
Córka Kim Kardashian uczy się w domu. Co łączy ją z tysiącami polskich uczniów?
I co teraz?
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dave Starbuck/DPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Britney SpearsKaliforniaMuzykaUSALos Angeles
Czytaj także:
Viktor Orban
Ukraińcy aresztowani. Kijów pisze o "zakładnikach" i odradza podróże na Węgry
Świat
Pilne
Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety
Polska
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
BIZNES
Marek Suski i Paweł Śliz
"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
Polska
11-latka potrącona na hulajnodze
11-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie skakał z marszu. Nawet nie powącha skoczni
Najnowsze
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
BIZNES
pluca zapalenie pluc bakterie shutterstock_2626766731
Bakteria w oku i mózgu. Możliwy klucz do alzheimera
Zdrowie
Wyscigi ciężarówek
Akcja policji przeciwko "wyścigom słoni"
Najnowsze
Szkoła w Minabie przed i po ataku
"Błędna identyfikacja". Media: za atakiem na szkołę mogą stać Amerykanie
Świat
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Gaz w oczy i ciosy pałką. "Obnażał się i sikał na samochody"
Lubuskie
Władimir Putin
Ustalenia mediów: powołany na Kremlu zespół ma ingerować w najbliższe wybory
Świat
imageTitle
Alarm zdrowotny w F1. "Ryzyko trwałego uszkodzenia nerwów"
EUROSPORT
imageTitle
Messi w Białym Domu. Trump nie wiedział o jego wizycie
EUROSPORT
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
BIZNES
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Unijny komisarz "zaskoczony" sporem o SAFE. Szef MON: projekt jest na stole
Polska
shutterstock_2405813575
Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś
Kraków
imageTitle
"Nie z tego świata". Kosmiczny mecz Wembanyamy i kolejny triumf Spurs
EUROSPORT
Wenecja
"Odrażające". Rosjanie wracają do Wenecji
Świat
Donald Trump
Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego
Świat
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
WARSZAWA
imageTitle
Polacy do poprawy w Lahti. Trening dla Prevca
EUROSPORT
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Sprawy się komplikują. Trzy przykłady z pola walki
Piotr Szostak
Ziemia obiecana - Kadr z filmu
"Teraz w Polsce nie robi się filmów z takim rozmachem"
Kultura i styl
Bejrut, Liban (06.03.2026)
Izrael atakuje na dwóch frontach
Świat
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę
Rafał Kazimierczak
shutterstock_1759948577
Arabia Saudyjska zestrzeliła irańskie rakiety
RELACJA
Donald Trump
Operacja lądowa to "strata czasu". Trump ma inny pomysł
Świat
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica