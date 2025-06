Najlepsze dokumenty, reportaże i wywiady na długi weekend. Tylko w TVN24+

"Wywiad medyczny", podcast Joanny Kryńskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Długi weekend to czas na odpoczynek, ale też nadrabianie wartościowych zaległości. Na tę okazję polecamy dostępne wyłącznie w TVN24+ produkcje, które warto obejrzeć.

Jedną z nowości w sam raz na długi weekend jest rozmowa z Erykiem Kulmem w programie "Monika Olejnik. Otwarcie". Aktor opowiedział m.in. o przygotowaniach do roli Fryderyka Chopina w superprodukcji "Chopin, Chopin!", która ma wejść na ekrany jeszcze w tym roku. Gość Moniki Olejnik opowiedział też o swoich występach w filmach "Filip" i "Teściowie 2" oraz wyjaśnił, dlaczego w akademii teatralnej był "kamieniem w bucie profesorów".

Rewolucja w świecie sztuki i tajemnice III RP

W oczekiwaniu na film o jednej z najważniejszych postaci świata muzyki warto obejrzeć dokument o NFT, czyli unikalnych tokenach cyfrowych, które rozpoczęły rewolucję w świecie sztuki, przynosząc sławę i ogromne pieniądze takim artystom jak Damien Hirst czy Beeple. - Nagle wytworzyły się zupełnie nowe trendy, jeżeli chodzi o gusta - zauważa Ewa Ewart, zapowiadając ten materiał. Dlaczego euforia związana z NFT nie trwała długo?

57 min Dowiedz się więcej: NFT: przełom czy niewypał?

"Chłopki" Justyny Kuciel-Frydryszak to jeden z największych bestsellerów ostatnich lat. W "Bez polityki" autorka książki opowiedziała o sporze z wydawcą z powodu dysproporcji w zarobkach, wynikających z sukcesu książki oraz o tym, co zrobić, by sytuacja pisarzy uległa poprawie.

Miłośnicy historii i pasjonaci wielkiej polityki nie będą się nudzić oglądając "Tajemnice III RP". Konrad Piasecki ujawnia w tej serii kulisy najważniejszych, najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych wydarzeń politycznych ostatniego 30-lecia. Jak to się stało, że pierwsze wybory prezydenckie po 1989 roku mało nie zakończyły się sensacją? I skąd biorą się liczne wątpliwości dotyczące przebiegu śledztwa, które po śmierci Andrzeja Leppera prowadziła prokuratura?

Poszukiwaczy ciekawostek i nieznanych faktów zainteresuje "Sekcja Archeo" - podcast, w którym przybliżamy czasy dawno minione oraz wydarzenia i opowieści z zamierzchłej przeszłości w zupełnie inny sposób, niż te, do których przyzwyczailiście się na lekcjach historii w szkole. Aleksander Przybylski i jego niezwykli goście zabierają widzów w podróż do świata, którego już nie ma.

Finlandia w NATO i rosyjska forteca

W okresie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a Rosja nie przestaje bombardować ukraińskich miast, bezpieczeństwo pozostaje jedną z kluczowych kwestii. W TVN24+ przyglądamy się bliżej kwestiom związanym z obronnością między innymi w reportażu "Finlandia. W ciągłej gotowości" Bartosza Żurawicza. Dlaczego Finlandia nie musi zwiększać wydatków na obronność? I dlaczego Finowie uważają, że warto iść do wojska?

Zaglądamy również tuż za naszą północną granicę, do obwodu królewieckiego. Rosyjskie terytorium wielkości województwa małopolskiego, położone między Polską i Litwą, to prawdziwa wojskowa twierdza. Autorkom dokumentu "Kaliningrad. Rosyjska forteca w sercu Europy" udało się wejść na niemal niedostępne, od czasu wojny w Ukrainie, terytorium. Jak "działa" obwód królewiecki i czego obawiają się jego sąsiedzi?

54 min Dowiedz się więcej: Kaliningrad. Rosyjska forteca w sercu Europy

Mity na temat zdrowia

Jak zadbać o swoje zdrowie? Jakie są największe mity na temat częstych schorzeń? "Wywiad medyczny" to podcast, w którym dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawia o tym, co naprawdę się liczy - o zdrowiu. Sama przeszła trudną diagnozę i poważną operację. - Bałam się. Ale cały czas słuchałam specjalistów - mówi. Teraz w podcaście na TVN24+ oddaje głos najlepszym lekarzom w Polsce.