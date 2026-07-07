Kultura i styl Amerykański gwiazdor i reżyser z honorowym Złotym Lwem

Clooney: myślę o USA jako symbolu demokracji Źródło wideo: Kontakt24, TVN24 Źródło zdj. gł.: ALLISON DINNER/EPA/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

George Clooney jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd fabryki snów, która z sukcesem spełnia się po obu stronach kamery: jako uznany aktor, ale także jako spełniony reżyser i producent. Najlepszym tego potwierdzeniem są dwa zdobyte przez artystę Oscary - pierwszy za kreację aktorską w "Syrianie", drugi za współprodukcję filmu "Operacja Argo".

Clooney to także jeden z największych amantów współczesnego kina, choć - jak podkreśla Alberto Barbera - "jego dar uwodzenia nie ogranicza się wyłącznie do estetyki".

- Przeżyłem wiele wspaniałych chwil w Wenecji. To bez dwóch zdań mój ulubiony festiwal. Otrzymać tu Złotego Lwa to wielki zaszczyt. Prawdopodobnie oznacza to też, że jestem stary, ale niech tak będzie - powiedział Clooney na wieść o nagrodzie.

Za co Wenecja kocha Clooneya?

- W swojej potrójnej roli: aktora - reżysera - producenta George Clooney jest artystą kompletnym, charyzmatycznym, pełnym pasji i oryginalnym - uzasadniał wyróżnienie dla filmowca Alberto Barbera.

- Zaczął karierę bez skrótów, grając małe role w serialach i filmach klasy B, póki wielki sukces jako gwiazda "Ostrego dyżuru" nie uczynił z niego aktora, który potrafi zapanować nad ekranem z rozbrajającą spontanicznością. Jego talent sprawia, że jego postacie wydają się nie tylko wiarygodne, ale też atrakcyjne, przystępne i ludzkie - wszystko dzięki jego niezaprzeczalnemu wdziękowi. Ale charyzma Clooneya opiera się także na jego wiarygodności, a nie wyłącznie na wizerunku - przekonywał dyrektor weneckiej imprezy.

Ale na tym nie koniec zachwytów Barbery nad amerykańskim gwiazdorem, bo dyrektor w uzasadnieniu przyznawanej nagrody pokusił się o obszerny komentarz do wszystkich najważniejszych filmów Clooneya.

"Jest idealnym połączeniem gwiazdorskiego blasku, niezwykłego profesjonalizmu i współczesnej wrażliwości" - napisał w oświadczeniu na stronie festiwalu Barbera. "Przekracza gatunki z wielką wszechstronnością: w filmach wojennych "Złoto pustyni" i "Syriana"; w thrillerach jak "Michael Clayton"; w wyrafinowanych komediach z serii "Ocean's Eleven" i "Bracie gdzie jesteś"; w obrazach science fiction "Grawitacja" i "Solaris", a wreszcie w słodko-gorzkich komediach "W chmurach" i "Jay Kelly". W każdym z tych filmów stawiał swój stempel, pozostając jednocześnie wiernym sobie: był ironiczny i melancholijny, fascynujący i refleksyjny, błyskotliwy i zdolny do nieoczekiwanej głębi" - komplementował artystę Barbera.

Dodajmy, że George Clooney słynie z miłości do Włoch, w tym szczególnie do Wenecji, gdzie kupił luksusowy apartament w okolicy Canale Grande. Ponadto ma wspaniały dom nad jeziorem Como, który nader często odwiedza z żoną i dziećmi.

George Clooney ostatnio przywiózł do Wenecji film "Jay Kelly" Noaha Baumbacha Źródło zdjęcia: Netflix / La Biennale di Venezia 2025

Gwiazdor idealny

George Clooney jest ceniony zarówno za swoje osiągnięcia artystyczne w branży rozrywkowej, jak również za globalne działania humanitarne.

Jego trwająca nieprzerwanie ponad trzy dekady wielka kariera zaczęła się w latach 90. dzięki roli doktora Douglasa w kultowym serialu medycznym "Ostry dyżur". Potem był Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie braci Cohen "Bracie, gdzie jesteś" (2000), a potem oprócz kolejnego Globu, dostał także Oscara za rolę Boba Barnesa w dramacie Stephena Gaghana "Syriana" (2005), gdzie wcielił się w agenta CIA, działającego w jednym z krajów arabskich.

W 2013 roku wraz z Benem Affleckiem i Grantem Heslovem ponownie zdobył Oscara, ale tym razem za produkcję filmu sensacyjnego "Operacja Argo" (2012). W sumie ma na koncie jeszcze sześć nominacji do złotej statuetki - trzy za pierwszoplanowe kreacje aktorskie w filmach "W chmurach", "Spadkobiercy" i "Michael Clayton" (dwa pierwsze także wyreżyserował) oraz dwa za scenariusz filmów "Idy marcowe" i "Good Night and Good Luck", a także za reżyserię tego ostatniego. Za ten ostatni zdobył też kilka nagród w Wenecji, w tym nagrodę krytyków FIPRESCI.

Clooneya ostatnio widzieliśmy na dużym ekranie w filmie pokazywanym w Wenecji "Jay Kelly" Noaha Baumbacha u boku Adama Sandlera, a także w "Bilecie do raju", komedii romantycznej, w której zagrał z Julią Roberts.

Dwukrotnie - w 1997 i w 2006 został okrzyknięty najseksowniejszym mężczyzną świata przez magazyn "People". Jego żoną od 12 lat jest brytyjsko-libańska prawniczka, zajmującą się prawami człowieka, Amal Alamuddin. Ich dzieci-bliźniaki urodzone w 2017 roku, mówią płynnie po włosku.

Julia Roberts i George Clooney w filmie "Bilet do raju" Źródło zdjęcia: UIP

Obrońca demokracji i przedstawiciel ONZ

George Clooney jest synem popularnego dziennikarza politycznego Nicka Clooneya. W 2006 roku Clooney i jego ojciec udali się do dotkniętego suszą Darfuru w Afryce, aby nakręcić film dokumentalny. Praca Clooneya na rzecz pomocy humanitarnej w Darfurze doprowadziła do jego głośnego wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.

W 2007 roku George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle i Jerry Weintraub założyli "Not On Our Watch", organizację, której misją jest skupienie globalnej uwagi i zasobów na powstrzymaniu i zapobieganiu masowym okrucieństwom w Darfurze.

Wśród wielu wyróżnień otrzymanych za działalność humanitarną w Darfurze była Nagroda Szczytu Pokoju 2007 wręczona podczas ósmego Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Rok później został mianowany Posłańcem Pokoju ONZ, jako jeden z ośmiu przedstawicieli ONZ.

W styczniu 2010 roku Clooney wraz z Joelem Gallenem zorganizował imprezę charytatywną "Hope for Haiti Now!", podczas której zebrał ponad 66 milionów dolarów, ustanawiając nowy rekord darowizn od społeczeństwa w ramach pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Akademia Sztuk Telewizyjnych i Nauk przyznała Clooneyowi nagrodę humanitarną im. Boba Hope'a podczas gali Primetime Emmy w 2010 roku. Tego samego roku Clooney otrzymał nagrodę im. Roberta F. Kennedy'ego "Ripple of Hope" za zaangażowanie w działalność humanitarną w Sudanie i na Haiti.

W grudniu 2010 roku Clooney, wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Uniwersytetem Harvarda, zainicjował projekt The Satellite Sentinel Project, mający na celu monitorowanie przemocy i naruszeń praw człowieka między Sudanem Południowym a Północnym. Program "Not on Our Watch" finansuje nową technologię monitoringu, która umożliwia prywatnym satelitom fotografowanie zagrożeń, wykrywanie bomb, obserwowanie ruchów wojsk i rejestrowanie wszelkich innych dowodów potencjalnej przemocy na skalę masową.

Międzynarodowy festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2 września-12 września.