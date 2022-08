Alec Baldwin może zostać oskarżony. Raport FBI zaprzecza jego słowom na temat tragedii na planie filmowym

Alec Baldwin może usłyszeć zarzuty

Raport trafił już do śledczych z biura szeryfa Santa Fe, którzy zajmują się sprawą. Dokumenty przesłano też do biura koronera w stanie Nowy Meksyk , który wcześniej sklasyfikował tragedię na planie filmowym jako wypadek. Śledczy oczekują również na rejestr rozmów telefonicznych Baldwina. Po uzyskaniu tych danych akta zostaną przekazane prokuraturze w Santa Fe, która będzie mogła podjąć decyzję o wszczęciu procesu przeciwko aktorowi.

Raport sprzeczny ze słowami Baldwina

Do tragedii doszło 21 października 2021 roku w Nowym Meksyku, gdzie kręcone były zdjęcia do filmu "Rust". W trakcie przygotowań do jednej ze scen wystrzeliła broń trzymana przez Aleca Baldwina. Aktor zeznał później, że nie pociągnął za spust. Myślał też, podobnie jak reszta ekipy, iż pistolet jest tylko rekwizytem. Okazało się jednak, że broń była nabita prawdziwą amunicją.

Baldwin od początku zapewniał, że nie miał pojęcia o tym, iż broń była naładowana. - Ktoś załadował ostrą amunicję do rewolweru, pocisk, którego w ogóle nie powinno tam być. Ktoś jest odpowiedzialny za to, co się stało, i nie wiem, kto to jest, ale wiem, że to nie ja - zaznaczał 64-letni obecnie aktor w grudniowej rozmowie z telewizją ABC.