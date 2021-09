ABBA wraca na scenę po 40 latach. Premiera płyty i trasa koncertowa

ABBA po blisko 40 latach od zawieszenia działalności znów gra. - Będzie nowa trasa koncertowa, nie graliśmy od 40 lat – powiedział członek szwedzkiego zespołu Benny Andersson. O powrocie ABBY spekulowano od dawna. Dwa lata temu zespół w niezmienionym składzie zaczął pracę w studiu. Wtedy nagrali zaledwie dwie nowe piosenki. - Stwierdziłem, że może powinniśmy nagrać jeszcze kilka i zapytałem: co wy na to dziewczyny – wspominał Andersson. Teraz gotowa jest już cała płyta, której premiera odbędzie się w listopadzie.

- Oni uważali, że są za starzy, że nie mają motywacji i nagle okazało się, że weszli do studia i znów poczuli tego bluesa – oceniła Marzena Tarka, autorka książki "ABBA. Fenomen i legenda". ABBA dzięki hitom, które do dziś śpiewa cały świat, stała się popkulturowym fenomenem. Sprzedali 400 milionów płyt i są jednym z najbardziej kasowych zespołów w historii.

Reaktywacja ABBY to sentyment i tęsknota za sceną - mówią muzycy, choć na koncerty wrócą tylko cyfrowo. Trasa, którą przygotowują, to gigantyczne multimedialne show z awatarami artystów. Odpowiadają za nie eksperci od efektów specjalnych George'a Lucasa. - Te awatary to celowe działanie, bo oni twierdzą, że wiek już im nie pozwala na to, by skakać po scenie – zauważyła Marzena Tarka.