Wypadek na A1, korek w kierunku Gdańska
Poważne utrudnienia występują po czwartkowym wypadku na autostradzie A1 koło Torunia. Do zdarzenia doszło na 147. kilometrze w miejscowości Kopanino, pomiędzy węzłem Toruń Południe i punktem poboru opłat w Nowej Wsi, gdzie w związku z powadzonym remontem ruch w kierunku Gdańska odbywał się jednym pasem. Przed 15.30 ciężarówka najechała na samochód osobowy i przejazd został całkowicie zablokowany. Trzy osoby odwieziono do szpitala na badania.
Rozładowują korek
W efekcie zdarzenia powstał 10-kilometrowy zator. Służby drogowe, w celu rozładowania korka, zdemontowały bariery ochronne pomiędzy jezdniami w kierunku Gdańska i w stronę Łodzi - tak by możliwe było ominięcie bokiem miejsca wypadku.
Obecnie przywrócono ruch w kierunku Gdańska jedynym pasem jezdni, który był czynny przed wypadkiem. Na bok odstawiono pojazdy uczestniczące w wypadku, które czekają na odholowanie. Korek jednak maleje wolno, bowiem dojeżdżają kolejne samochody zdążające na północ kraju.
Źródło: PAP
