Spór o źródliska przy budowie S10. Protestują ekolodzy, leśnicy, społecznicy i naukowcy

Trwa budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz. Nowa trasa będzie stanowić bezpośrednie połączenie Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki niej powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Aktualnie drogowcy pracują na budowie fragmentu Toruń-Bydgoszcz. Najwięcej kontrowersji wzbudza odcinek od węzła Emilianowo do węzła Solec Kujawski. Ekolodzy, leśnicy, społecznicy i naukowcy protestują przeciwko wariantowi trasy, który przebiega przez cenne tereny przyrodnicze znajdujące się w Puszczy Bydgoskiej.

Inwestycja wiąże się ze znaczącą ingerencją w środowisko, w tym przede wszystkim z wycinką drzew. W opinii protestujących niekorzystnie wpłynie to na ekosystem, zwłaszcza na źródliska. Ich zarzuty odpierają jednak urzędnicy i drogowcy, twierdząc, że najcenniejsze tereny zostały zachowane.