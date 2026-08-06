Pożar parku handlowego w Bydgoszczy
Pożar wybuchł około godziny 23.30 w drogerii w parku handlowym przy ulicy Kossaka. Jak przekazał młodszy brygadier Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, spaleniu uległo 2/3 budynku, głównie dach.
- Działania gaśnicze były prowadzone z wewnątrz i zewnątrz. Strażacy musieli również bronić sąsiedniego dyskontu, ponieważ istniało duże ryzyko, że ogień przedostanie się na budynek. Na szczęście, udało się go obronić - poinformował strażak.
Strażak OSP poszkodowany w pożarze w Bydgoszczy
W działaniach lekko ranny został jeden ze druhów ochotniczej straży pożarnej.
Po dwóch godzinach udało się opanować pożar. Działania gaśnicze zakończyły się w czwartek przed godziną siódmą. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 20 zastępów strażackich.
Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.