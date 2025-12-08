Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Rogatki były podniesione

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Do zdarzenia doszło w Nowej Wsi Wielkiej (Kujawsko-Pomorskie)
Do niebezpiecznej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy. Rozpędzony pociąg pasażerski przejechał pomiędzy samochodami znajdującymi się na torach. Rogatki były podniesione, sygnalizacja świetlna również nie wskazywała zagrożenia. Zatrzymano 39-letniego dróżnika. Mężczyzna usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło w sobotę (6 grudnia) około godziny 15 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać, jak rozpędzony pociąg pasażerski przejechał pomiędzy samochodami znajdującymi się na torach, mimo że rogatki były podniesione, a sygnalizacja świetlna nie wskazywała żadnego zagrożenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Jest ważna opinia

Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Jest ważna opinia

Rzeszów
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg

Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg

WARSZAWA

Jak poinformowała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zatrzymano 39-letniego dróżnika. Dodała, że mężczyzna po przejechaniu jednego z pociągów zaczął podnosić rogatki, mimo że w tym samym czasie nadjeżdżał inny pociąg. 39-latek usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego. Był trzeźwy. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Wójt domaga się wyjaśnień od PKP PLK

Wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie prowadzi również PKP PLK. Ma wykazać, dlaczego dróżnik nie zamknął rogatek na czas.

Do tematu odniósł się też wójt gminy Nowa Wieś Wielka Zbigniew Wiśniewski, który skierował pismo do dyrekcji PKP PLK. Domaga się w nim wyjaśnień, dlaczego rogatki nie zostały opuszczone oraz dlaczego sygnalizacja nie została uruchomiona zgodnie z procedurami. Wójt zaapelował, by spółka przedstawiła plan działań naprawczych, tak by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Ponadto włodarz gminy chce, by wobec osób odpowiedzialnych za tę sytuację wyciągnięto konsekwencje.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Źródło: Piraci Drogowi - piracidrogowi.pl

"Zdarzenie to stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich podróżnych korzystających z tego przejazdu. Podkreślam, że nie jest to pierwszy taki przypadek na tym przejeździe w ostatnich latach. Powtarzalność tego typu incydentów dowodzi, że mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami w zakresie utrzymania, nadzoru i bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej" - napisał wójt Andrzej Wiśniewski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piraci Drogowi - piracidrogowi.pl

Udostępnij:
TAGI:
Kujawsko-PomorskieBydgoszczPolicjapociągi
Czytaj także:
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
BIZNES
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
METEO
Keir Starmer wita Wołodymyra Zełenskiego
E3 + Zełenski. Rozmowy w Londynie
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
WARSZAWA
Ruch pociągów został wstrzymany.
Przez niego na kilka godzin stanęły pociągi. Usłyszał zarzut
Poznań
SZLACHETNA
"Dla ciebie nie wystarczyło". Czas się kończy, tysiące rodzin czeka na pomoc
Martyna Nowosielska-Krassowska
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów
Tomasz-Marcin Wrona
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
WARSZAWA
Radiowóz wyprzedził inny pojazd na linii podwójnej ciągłej
Kierowca radiowozu wyprzedził na podwójnej ciągłej. Nagranie
Łódź
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej
Co sądzi o Braunie? Gdzie PiS poszuka koalicjantów? Kaczyński odpowiada
Polska
shutterstock_2551745991
Przewlekły ból zwiększa ryzyko tej choroby. Wpływ ma także depresja
Anna Bielecka
tusk-nawrocki
Tusk pisze, Nawrocki odpowiada. "Nie wypada panu"
Polska
Policjanci zatrzymali 36-letniego recydywistę (zdjęcie ilustracyjne)
Ma dożywotni zakaz, złamał go już w dniu wyjścia z więzienia
Katowice
Okręt USS California po ataku na Pearl Harbor, 7 grudnia 1941 r.
Pearl Harbor w tym roku po raz pierwszy bez weteranów
imageTitle
Twierdza w końcu padła. Przegrali pierwszy raz od ponad ośmiu lat
EUROSPORT
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
"Gdańsk pamięta: dwa Grudnie". Rozpoczynają się obchody
Trójmiasto
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
imageTitle
Donczić i James wrócili. Szybko uradowali kibiców
EUROSPORT
Donald Trump
"Sojusznicy nie grożą ingerencjami"
Mieszkańcy Kambodży uciekający z obszarów przygranicznych z Tajlandią
Naloty wzdłuż spornej granicy. Są zabici i ranni cywile
Fale na teneryfie
Zginęli w popularnej wśród turystów zatoce
imageTitle
Hity w Mediolanie i Madrycie. Lewandowski strzelił wiele goli temu rywalowi
EUROSPORT
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
METEO
Bezzałogowy pojazd podwodny SG-1 Fathom
Bezzałogowce, okręty podwodne i sztuczna inteligencja. Brytyjska odpowiedź na rosyjskie działania
Młodzieżowe Słowo Roku
Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2025
Polska
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
BIZNES
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S8
Uratowali kierowcę z płonącego samochodu
Łódź
imageTitle
Znany piłkarz padł ofiarą szantażu. Sprawcy trafią do więzienia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica