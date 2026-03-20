Zderzył się z pociągiem, bo "oślepiło go słońce"

Informacje o kolizji na przejeździe kolejowym policjanci otrzymali w środę po godzinie 14.
"Na miejscu ustalili, że na niestrzeżony przejazd kolejowy w Kolankowie (woj. kujawsko-pomorskie) wjechało BMW, które zostało uderzone przez przejeżdżający pociąg. 22-letni mieszkaniec Lipna tłumaczył, że oślepiło go słońce i nie widział nadjeżdżającego pociągu. Był trzeźwy" - podano w komunikacie kujawsko-pomorskiej policji.
Policjanci zatrzymali 22-latkowi uprawnienia do kierowania i skierują sprawę do sądu.
"Pamiętajmy, że przed znakiem 'STOP' należy bezwzględnie zatrzymać pojazd i upewnić się o możliwości kontynuowania dalszej jazdy. Jeśli oślepia nas słońce, powinniśmy zrobić to tym bardziej dokładnie i z dużą ostrożnością" – przypominają policjanci.
