Kujawsko-Pomorskie Wypadek na drodze krajowej. Trzy osoby w szpitalu Mateusz Czajka |

Na DK15 zderzyły się dwie osobówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu Na DK15 zderzyły się dwie osobówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu Na DK15 zderzyły się dwie osobówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu Na DK15 zderzyły się dwie osobówki Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu

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W miejscowości Dylewo w województwie kujawsko-pomorskim w niedzielę po godzinie 13 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

- Trzy osoby zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali. Z pojazdu, którym podróżowały dwie osoby, kierowca (mężczyzna) został zabrany tam śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał tvn24.pl, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Dawid Tarkowski.

Jak dodał, wszystkie osoby były przekazane zespołom ratownictwa przytomne z zachowanymi czynnościami życiowymi. Na miejscu działały dwa zastępy PSP i dwa zastępy OSP.

Pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, powiedziała nam, że przyczyną wypadku było zjechanie jednego z pojazdów na przeciwległy pas ruchu. Na drodze trwają jeszcze utrudnienia.

Źródło: Google Maps