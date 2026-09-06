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Kujawsko-Pomorskie

Wypadek na drodze krajowej. Trzy osoby w szpitalu

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Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Źródło zdjęcia: KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu
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Na drodze krajowej numer 15 zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Trzy osoby trafiły do szpitali, jedna z nich śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W miejscowości Dylewo w województwie kujawsko-pomorskim w niedzielę po godzinie 13 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

- Trzy osoby zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali. Z pojazdu, którym podróżowały dwie osoby, kierowca (mężczyzna) został zabrany tam śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał tvn24.pl, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Dawid Tarkowski.

Jak dodał, wszystkie osoby były przekazane zespołom ratownictwa przytomne z zachowanymi czynnościami życiowymi. Na miejscu działały dwa zastępy PSP i dwa zastępy OSP.

Pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, powiedziała nam, że przyczyną wypadku było zjechanie jednego z pojazdów na przeciwległy pas ruchu. Na drodze trwają jeszcze utrudnienia.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekŚmigłowiec LPR
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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