Martwa sarna w pojemniku na śmieci

Informację podała w czwartek (16 października) Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Martwa sarna znaleziono w pojemniku na śmieci na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy.

"To nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Taka sytuacja może prowadzić do skażenia, rozprzestrzeniania chorób i przyciągania drapieżników. Wyrzucanie zwierząt do pojemników komunalnych to naruszenie przepisów o gospodarce odpadami" - poinformowała spółdzielnia.

Administracja osiedla prosi mieszkańców o reakcję i czujność. W przypadku, gdy ktoś widział sprawcę lub podobne zdarzenia, jest proszony o kontakt do odpowiednich służb - straży miejskiej, policji, sanepidu czy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Tego typu zdarzenia można również zgłaszać za pomocą aplikacji lub portalu miejskiej obsługi zgłoszeń "Dbamy o Bydgoszcz".

"Można zgłosić problem w kategorii odpady/środowisko przez aplikację lub formularz online" - przekazała spółdzielnia.

Dochodzenie w sprawie martwej sarny prowadzi Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące ujawnienia truchła sarny w jednym ze śmietników przy ul. Taterników w Bydgoszczy. Na miejsce został skierowany patrol, który potwierdził ten fakt. O sytuacji natychmiast zostało powiadomione Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przyjechało na miejsce i zabrało truchło celem utylizacji. Sprawą zajmują się policjanci z Fordonu - poinformowała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

