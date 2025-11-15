"Nie ustąpiła pierwszeństwa". 53-latka zginęła po zderzeniu z ciężarówką

Tragiczny wypadek na DK 62 w powiecie radziejowskim Źródło: KPP w Radziejowie

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22.55 w Broniewku na drodze krajowej numer 62 pod Radziejowem. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem dwóch samochodów.

53-latka zginęła na miejscu

- Jak wstępnie ustalili policjanci, 53-letnia mieszkanka powiatu radziejowskiego jadąca oplem meriva, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Doprowadziła do zderzenia, z prawidłowo jadącą ciężarową scanią z przyczepą. Po uderzeniu pojazdy wpadły do rowów. Kierująca, pomimo podjętej reanimacji, zmarła na miejscu. 52-latka i 57-latek, którzy byli pasażerami opla, z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasucki oficer prasowy policji w Radziejowie.

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.