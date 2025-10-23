Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu

Jak poinformował asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej komendy, w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku nożem w rejonie ulicy Kościuszki. To okolice Krupówek, ścisłe centrum stolicy polskich Tatr.
Nóż i "kilka zuchwałych kradzieży"
Policjanci przyjechali na miejsce i zebrali informacje dotyczące wyglądu sprawcy. Niedługo później znaleźli mężczyznę pasującego do opisu, obezwładnili go i zatrzymali.
"Przy sprawcy odnaleziono nóż, którym podejrzany żądał wydania papierosów od turysty. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że doszło nie tylko do usiłowania rozboju na młodym mężczyźnie ze Słowacji, ale również do kilku zuchwałych kradzieży w sklepach spożywczych na terenie Zakopanego" - przekazał asp. sztab. Wieczorek.
Zarzuty i areszt
W ramach śledztwa 48-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb karalnych i pięciu "zuchwałych kradzieży sklepowych".
"Zatrzymany przez policjantów 48-letni sprawca rozboju bez stałego miejsca zamieszkania na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez zakopiański sąd na najbliższe trzy miesiące" - poinformował oficer prasowy zakopiańskiej policji.
Za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
Autorka/Autor: bp
Źródło: KPP w Zakopanem
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock