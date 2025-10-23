Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu

Zakopane (Małopolska) Źródło: Google Maps

Jak poinformował asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej komendy, w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku nożem w rejonie ulicy Kościuszki. To okolice Krupówek, ścisłe centrum stolicy polskich Tatr.

Nóż i "kilka zuchwałych kradzieży"

Policjanci przyjechali na miejsce i zebrali informacje dotyczące wyglądu sprawcy. Niedługo później znaleźli mężczyznę pasującego do opisu, obezwładnili go i zatrzymali.

"Przy sprawcy odnaleziono nóż, którym podejrzany żądał wydania papierosów od turysty. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że doszło nie tylko do usiłowania rozboju na młodym mężczyźnie ze Słowacji, ale również do kilku zuchwałych kradzieży w sklepach spożywczych na terenie Zakopanego" - przekazał asp. sztab. Wieczorek.

Zarzuty i areszt

W ramach śledztwa 48-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb karalnych i pięciu "zuchwałych kradzieży sklepowych".

"Zatrzymany przez policjantów 48-letni sprawca rozboju bez stałego miejsca zamieszkania na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez zakopiański sąd na najbliższe trzy miesiące" - poinformował oficer prasowy zakopiańskiej policji.

Za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.

