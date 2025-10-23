Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu

Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Zakopane (Małopolska)
Źródło: Google Maps
Do tymczasowego aresztu trafił 48-latek, który w Zakopanem miał zaatakować nożem młodego turystę ze Słowacji. Mężczyzna żądał od 18-latka papierosów. Wcześniej miał dokonać "kilku zuchwałych kradzieży".

Jak poinformował asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej komendy, w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku nożem w rejonie ulicy Kościuszki. To okolice Krupówek, ścisłe centrum stolicy polskich Tatr.

Nóż i "kilka zuchwałych kradzieży"

Policjanci przyjechali na miejsce i zebrali informacje dotyczące wyglądu sprawcy. Niedługo później znaleźli mężczyznę pasującego do opisu, obezwładnili go i zatrzymali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami

Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami

Olsztyn
Podali się za policjantów, domownikom założyli kajdanki i ukradli biżuterię

Podali się za policjantów, domownikom założyli kajdanki i ukradli biżuterię

Poznań

"Przy sprawcy odnaleziono nóż, którym podejrzany żądał wydania papierosów od turysty. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że doszło nie tylko do usiłowania rozboju na młodym mężczyźnie ze Słowacji, ale również do kilku zuchwałych kradzieży w sklepach spożywczych na terenie Zakopanego" - przekazał asp. sztab. Wieczorek.

Zarzuty i areszt

W ramach śledztwa 48-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb karalnych i pięciu "zuchwałych kradzieży sklepowych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok

Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok

Olsztyn
Seniorka uciekła przed rodziną do lasu

Seniorka uciekła przed rodziną do lasu

Poznań

"Zatrzymany przez policjantów 48-letni sprawca rozboju bez stałego miejsca zamieszkania na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez zakopiański sąd na najbliższe trzy miesiące" - poinformował oficer prasowy zakopiańskiej policji.

Za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp

Źródło: KPP w Zakopanem

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZakopaneMałopolskawojewództwo małopolskiePolicjaPodhale
Czytaj także:
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie pomaga na hormony. W jaki sposób? Wyjaśniają naukowcy
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Prusice-DZIEN
Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy
Wrocław
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska
Szczepionki na HPV. Pismo resortu zdrowia wykorzystane do fałszywego przekazu
Szczepionki na HPV. Pismo z resortu zdrowia wykorzystane do fałszywego przekazu
KONKRET24
Zgorzelski
Część koalicjantów "zadeklarowała poparcie". Zgorzelski: rozmowy jeszcze z Polską 2050
Polska
Tragiczny pożar w Koszalinie
Pożar miał zatrzeć ślady zbrodni. Łukasz R. skazany za zabójstwo kolegi z pracy
Szczecin
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
BIZNES
Zderzenie autobusu miejskiego z czterema samochodami
Kierowca autobusu zasłabł i wjechał w auta. Są ranni
Łódź
Rosyjski atak na Kramatorsk
Rosjanie zabili dziennikarkę i operatora
Świat
39-latka nie przeżyła ataku męża
Pobił żonę i zostawił na mrozie. Stanął przed sądem
Lublin
fakty-0009
Grała na klarnecie, a lekarze operowali jej mózg
Zdrowie
Niebezpieczna sytuacja w Łodzi
Nic nie widząc, jechał na czołówkę. Nagranie
Łódź
Robert Bąkiewicz
Konferencja z udziałem Bąkiewicza w szkolnej hali. Napisała do nas oburzona matka uczniów
Lublin
Alan Hamel i Suzanne Somers
Wdowiec po znanej aktorce zapowiada powstanie jej klona AI
Kultura i styl
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
BIZNES
Dżawad Naeimi
Stracony za szpiegostwo. Raport: był inżynierem w ośrodku nuklearnym
Świat
Święczkowski
Miał otrzymać materiały pozyskane Pegasusem i objęte tajemnicą. Pytania do Święczkowskiego
Polska
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
WARSZAWA
Ruth Ellis
Była ostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. 70 lat po egzekucji sprawa wraca
Świat
Cheryl Grimmer
Trzylatka zniknęła z plaży. Po 50 latach ujawniono nazwisko mężczyzny
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Znaleźli ciało mężczyzny pogryzione przez zwierzęta. Są wyniki sekcji zwłok 76-latka
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica