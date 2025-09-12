Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo. Ranny kierowca Źródło: Krzysztof Leja, KP PSP w Zakopanem

Do zdarzenia doszło w piątek po południu w okolicy mostu wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich w Zakopanem. Jak poinformował nas młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski, oficer prasowy zakopiańskiej straży pożarnej, samochód osobowy podczas skręcania w boczną ulicę przebił bariery i stoczył się w stronę potoku.

Ranny kierowca

- Samochód zatrzymał się na drzewie mniej więcej w połowie skarpy. W pojeździe został uwięziony kierowca w wieku około 40-50 lat. Strażacy wydobyli go z użyciem urządzeń hydraulicznych i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - powiedział Król-Łęgowski.

Jak przekazał rzecznik, ranny mężczyzna w chwili zdarzenia był nieprzytomny, jednak miał zachowane funkcje życiowe. Został zabrany karetką do szpitala.

Nikt inny nie znajdował się w pojeździe. - Na miejscu trwają czynności. Ruch w tej okolicy jest utrudniony - przekazał nam starszy aspirant Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji.