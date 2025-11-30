Logo strona główna
Kraków

Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania

Na miejscu była policja (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat wadowicki (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Policja w powiecie wadowickim (woj. małopolskie) zatrzymała 43-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież sklepową. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu z partnerką i dzieckiem. Wezwano negocjatorów i kontrterrorystów.

W sobotę, 29 listopada przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży sklepowej w jednej z miejscowości w powiecie wadowickim

Dzięki analizie monitoringu udało się ustalić tożsamość podejrzanego o kradzież. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Około godziny 16 policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny.

"W lokalu przebywał 43-latek wraz z partnerką oraz półtorarocznym dzieckiem. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie czynności. W pewnym momencie wraz z rodziną zabarykadował się w mieszkaniu" - informuje małopolska policja.

Negocjatorzy i kontrterroryści w akcji 

Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna może mieć niebezpieczne narzędzie, obecność dziecka, a także psa uznawanego za groźnego, na miejsce wezwano negocjatorów i kontrterrorystów.

"Mając na uwadze bezpieczeństwo osób znajdujących się w mieszkaniu, w tym głównie dziecka, w godzinach wieczornych przeprowadzono wejście siłowe do lokalu, w wyniku którego zatrzymano 43-latka oraz jego partnerkę" - dodaje policja.

Sąd Rodzinny w Wadowicach zdecydował o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Zatrzymani zostali przetransportowani na badania lekarskie.

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

województwo małopolskiedzieckokontrterroryści
