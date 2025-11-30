Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania

W sobotę, 29 listopada przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży sklepowej w jednej z miejscowości w powiecie wadowickim
Dzięki analizie monitoringu udało się ustalić tożsamość podejrzanego o kradzież. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Około godziny 16 policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny.
"W lokalu przebywał 43-latek wraz z partnerką oraz półtorarocznym dzieckiem. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie czynności. W pewnym momencie wraz z rodziną zabarykadował się w mieszkaniu" - informuje małopolska policja.
Negocjatorzy i kontrterroryści w akcji
Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna może mieć niebezpieczne narzędzie, obecność dziecka, a także psa uznawanego za groźnego, na miejsce wezwano negocjatorów i kontrterrorystów.
"Mając na uwadze bezpieczeństwo osób znajdujących się w mieszkaniu, w tym głównie dziecka, w godzinach wieczornych przeprowadzono wejście siłowe do lokalu, w wyniku którego zatrzymano 43-latka oraz jego partnerkę" - dodaje policja.
Sąd Rodzinny w Wadowicach zdecydował o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Zatrzymani zostali przetransportowani na badania lekarskie.
