Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania

W sobotę, 29 listopada przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży sklepowej w jednej z miejscowości w powiecie wadowickim

Dzięki analizie monitoringu udało się ustalić tożsamość podejrzanego o kradzież. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Około godziny 16 policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny.

"W lokalu przebywał 43-latek wraz z partnerką oraz półtorarocznym dzieckiem. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie czynności. W pewnym momencie wraz z rodziną zabarykadował się w mieszkaniu" - informuje małopolska policja.

Negocjatorzy i kontrterroryści w akcji

Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna może mieć niebezpieczne narzędzie, obecność dziecka, a także psa uznawanego za groźnego, na miejsce wezwano negocjatorów i kontrterrorystów.

"Mając na uwadze bezpieczeństwo osób znajdujących się w mieszkaniu, w tym głównie dziecka, w godzinach wieczornych przeprowadzono wejście siłowe do lokalu, w wyniku którego zatrzymano 43-latka oraz jego partnerkę" - dodaje policja.

Sąd Rodzinny w Wadowicach zdecydował o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Zatrzymani zostali przetransportowani na badania lekarskie.

