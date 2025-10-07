Cyberatak na urząd miasta, "ryzyko związane z kradzieżą tożsamości". Jest apel

Powiat wadowicki (Małopolska) Źródło: Google Earth

Urząd Miejski w Wadowicach poinformował o sprawie w poniedziałek, jednak do cyberataku miało dojść w niedzielę. Jak przekazano w komunikacie, "przedmiotem ataku była infrastruktura IT, w której znajdowała się m.in. baza danych pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców".

"Prowadzimy obecnie intensywne działania, których celem jest przywrócenie funkcjonowania wszystkich systemów" - czytamy w komunikacie. Urzędnicy poinformowali o sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK) oraz policję.

Urząd Miejski w Wadowicach Źródło: wadowice.pl

Ryzyko "kradzieży tożsamości". Apel władz Wadowic

Jak przekazano, "po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji ustalono, że poza zaszyfrowaniem danych, istnieje wysokie ryzyko, że sprawcy wykradli przynajmniej część danych i mogą je ujawnić w internecie". Urzędnicy wyjaśnili, że cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych mieszkańców gminy, co ich zdaniem stwarza ryzyko "kradzieży tożsamości".

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez weryfikację osób, które do Państwa dzwonią z numerów, których nie znacie. Zalecamy również zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych oraz do monitorowania operacji na tych kontach i sprawdzanie czy nie złożono na Państwa dane wniosków kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Urząd zapewnił, że "cyberatak nie ma wpływu na działanie i bieżącą obsługę w Urzędzie Stanu Cywilnego jak również w wydziałach zajmujących się sprawami dotyczącymi meldunku oraz wydawania dowodów osobistych. Pozostałe sprawy mogą Państwo załatwić wyłącznie osobiście w Urzędzie za wyjątkiem opłat w kasie, które w najbliższym czasie można zrealizować tylko przelewem".

"Mamy nadzieję, że nasze zabezpieczenia są mocne"

Małgorzata Targosz-Storch, kierowniczka Wydziału Promocji Gminy Wadowice, w rozmowie z tvn24.pl poinformowała, że nie wiadomo jeszcze, czy za cyberatakiem stoją sprawcy z Polski czy z zagranicy. - Nie otrzymaliśmy póki co żadnych żądań. Atak został wykryty przez informatyków naszego urzędu - powiedziała Targosz-Storch.

Urzędniczka podkreśliła, że na razie gmina "nie ma potwierdzenia wycieku danych". - Bazy z danymi pracowników i mieszkańców zostały zaszyfrowane. Mamy nadzieję, że nasze zabezpieczenia są na tyle mocne, że sprawcom nie uda się do nich dostać, niemniej takie zagrożenie zawsze istnieje - powiedziała Targosz-Storch. Podkreśliła, że jeśli jakaś sprawa nie jest pilna, najlepiej wstrzymać się z jej załatwieniem w urzędzie. - Natomiast jeśli coś jest pilne, to jak najbardziej można to w urzędzie załatwić. Działają meldunki, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego. Żadnych opłat w kasie mieszkańcy nie mogą na razie uiścić, ale można to zrobić za pośrednictwem przelewu - wyjaśniła kierowniczka wydziału promocji.

