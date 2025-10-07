Cyberatak na urząd miasta, "ryzyko związane z kradzieżą tożsamości". Jest apel

Logo strona główna
Powiat wadowicki (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Urząd Miejski w Wadowicach stał się celem cyberataku - poinformowały lokalne władze. Urzędnicy przekazali, że sprawcy mogli wykraść "przynajmniej część danych" mieszkańców. Gmina zaapelowała o zmianę haseł do "wszystkich możliwych kont" i o sprawdzanie, czy na skradzione dane nie złożono wniosków kredytowych.

Urząd Miejski w Wadowicach poinformował o sprawie w poniedziałek, jednak do cyberataku miało dojść w niedzielę. Jak przekazano w komunikacie, "przedmiotem ataku była infrastruktura IT, w której znajdowała się m.in. baza danych pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców".

"Prowadzimy obecnie intensywne działania, których celem jest przywrócenie funkcjonowania wszystkich systemów" - czytamy w komunikacie. Urzędnicy poinformowali o sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK) oraz policję.

Urząd Miejski w Wadowicach
Urząd Miejski w Wadowicach
Źródło: wadowice.pl

Ryzyko "kradzieży tożsamości". Apel władz Wadowic

Jak przekazano, "po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji ustalono, że poza zaszyfrowaniem danych, istnieje wysokie ryzyko, że sprawcy wykradli przynajmniej część danych i mogą je ujawnić w internecie". Urzędnicy wyjaśnili, że cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych mieszkańców gminy, co ich zdaniem stwarza ryzyko "kradzieży tożsamości".

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez weryfikację osób, które do Państwa dzwonią z numerów, których nie znacie. Zalecamy również zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych oraz do monitorowania operacji na tych kontach i sprawdzanie czy nie złożono na Państwa dane wniosków kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Urząd zapewnił, że "cyberatak nie ma wpływu na działanie i bieżącą obsługę w Urzędzie Stanu Cywilnego jak również w wydziałach zajmujących się sprawami dotyczącymi meldunku oraz wydawania dowodów osobistych. Pozostałe sprawy mogą Państwo załatwić wyłącznie osobiście w Urzędzie za wyjątkiem opłat w kasie, które w najbliższym czasie można zrealizować tylko przelewem".

"Mamy nadzieję, że nasze zabezpieczenia są mocne"

Małgorzata Targosz-Storch, kierowniczka Wydziału Promocji Gminy Wadowice, w rozmowie z tvn24.pl poinformowała, że nie wiadomo jeszcze, czy za cyberatakiem stoją sprawcy z Polski czy z zagranicy. - Nie otrzymaliśmy póki co żadnych żądań. Atak został wykryty przez informatyków naszego urzędu - powiedziała Targosz-Storch.

Urzędniczka podkreśliła, że na razie gmina "nie ma potwierdzenia wycieku danych". - Bazy z danymi pracowników i mieszkańców zostały zaszyfrowane. Mamy nadzieję, że nasze zabezpieczenia są na tyle mocne, że sprawcom nie uda się do nich dostać, niemniej takie zagrożenie zawsze istnieje - powiedziała Targosz-Storch. Podkreśliła, że jeśli jakaś sprawa nie jest pilna, najlepiej wstrzymać się z jej załatwieniem w urzędzie. - Natomiast jeśli coś jest pilne, to jak najbardziej można to w urzędzie załatwić. Działają meldunki, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego. Żadnych opłat w kasie mieszkańcy nie mogą na razie uiścić, ale można to zrobić za pośrednictwem przelewu - wyjaśniła kierowniczka wydziału promocji.

Autorka/Autor: bp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: wadowice.pl

WadowiceCyberbezpieczeństwoCyberatakMałopolskawojewództwo małopolskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica