"W dzień śpi, w nocy się przemieszcza". Szukają uciekiniera z mini zoo

Informacja o egzotycznym zwierzęciu zaobserwowanym po zmroku na drodze w Rybnej (powiat krakowski) pojawiła się w internecie w poniedziałek wieczorem. Jak podał profil Rybna w Małopolsce, jeżozwierz był widziany na ulicy Brzezina. Na nagraniu widać jak biegnie jezdnią, przed samochodem.

"W dzień śpi, w nocy się przemieszcza"

Informację potwierdziła Katarzyna Boroń, oficer prasowa komendy powiatowej policji w Krakowie. – Jesteśmy w kontakcie z właścicielem mini zoo, ten jeżozwierz po prostu mu uciekł - przekazała rzeczniczka.

Jak podkreśliła policjantka, jeżozwierz nie jest niebezpieczny. – W ciągu dnia śpi, a w nocy się przemieszcza. Świadek widział go wczoraj o 21, powiadomiliśmy właściciela – dodała.

Służby są poinformowane o sytuacji, ale, jak powiedziała Boroń, odnalezienie jeżozwierza jest przede wszystkim zadaniem jego właściciela.

