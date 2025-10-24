Logo strona główna
Kraków

Uniewinniony w sprawie "Skóry" walczy o zadośćuczynienie. Pierwsza decyzja sądu

Robert Janczewski
"Janczewski był na celowniku policji praktycznie od samego początku"
Źródło: TVN24
Krakowski sąd zdecydował, że sprawą zadośćuczynienia dla Roberta Janczewskiego, niesłusznie oskarżonego o zamordowanie studentki w latach 90. XX wieku, zajmie się Sąd Okręgowy w Katowicach. Mężczyzna walczy o ponad 22,5 mln złotych za wieloletni areszt i proces, który zakończył się prawomocnym uniewinnieniem.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zdecydował, że sprawą zadośćuczynienia za aresztowanie Roberta Janczewskiego - oskarżonego, a następnie uniewinnionego w tzw. sprawie "Skóry" - zajmie się Sąd Okręgowy w Katowicach.

Robert Janczewski
Robert Janczewski
Źródło: TVN24

Z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu równorzędnemu podmiotowi zwrócił się Sąd Okręgowy w Krakowie, do którego wpłynął wniosek o zadośćuczynienie. W piątek Sąd Apelacyjny w Krakowie poinformował, że wydał postanowienie, w którym przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach.

Uniewinniony w sprawie "Skóry" domaga się 22,5 mln zł od państwa. Wniosek trafił do sądu

Uniewinniony w sprawie "Skóry" domaga się 22,5 mln zł od państwa. Wniosek trafił do sądu

Lata "odzierania z godności" i uniewinnienie. Chce 22,5 miliona od Skarbu Państwa

Lata "odzierania z godności" i uniewinnienie. Chce 22,5 miliona od Skarbu Państwa

Łukasz Frątczak

We wniosku krakowski sąd okręgowy argumentował, że stroną postępowania w tej sprawie jest Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W sądzie apelacyjnym zapadł prawomocny wyrok w procesie Roberta Janczewskiego oraz w kwestii stosowania tymczasowego aresztowania - sąd prawomocnie uniewinnił oskarżonego i uchylił areszt.

Robert Janczewski
Robert Janczewski
Źródło: TVN24
pc

Makabryczna zbrodnia i zaskakujący wyrok. Kulisy procesu o zabójstwo krakowskiej studentki

Zadośćuczynienie "za piekło, którego doświadczył"

Wniosek dotyczy zadośćuczynienia w kwocie blisko 22,7 mln złotych z tytułu niesłusznego aresztowania. Pismo wpłynęło we wrześniu do Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełnomocnik mężczyzny mecenas Łukasz Chojniak wskazywał, że chodzi o rekompensatę krzywdy, jakiej doznał jego klient. Mężczyzna był aresztowany przez siedem lat - od czasu zatrzymania w październiku 2017 roku do momentu uniewinnienia w październiku 2024 roku.

- Został osadzony w celi dla niebezpiecznych, miał kilka razy dziennie kontrolę, miał zakaz kontaktu z rodziną. Z nikim nie mógł utrzymywać kontaktu, nawet z matką - mówił na antenie TVN24 Łukasz Frątczak, reporter "Czarno na białym", który śledzi sprawę i losy mężczyzny. Jak podkreślał: - To zadośćuczynienie za piekło, którego doświadczył Janczewski.

Sprawa "Skóry" dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z., której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. XX wieku wyłowiono z Wisły. We wrześniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że oskarżony przez prokuraturę zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił jej szczątki do rzeki. Sąd Apelacyjny w Krakowie w październiku 2024 roku uniewinnił mężczyznę.

pc

Gdy PiS wygrał, machina ruszyła. "Tam się nic nie zgadzało"

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Kraków Zabójstwo Policja Sąd Sprawy sądowe w Polsce Wyroki sądowe w Polsce
