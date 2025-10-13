"Hajlowali" na terenie obozu zagłady, służby powiadomił turysta

Obóz Auschwitz-Birkenau. Film z drona Źródło: tvn24

Mężczyźni zostali zatrzymani przez straż muzealną, powiadomioną przez innego turystę. Obywatel Niderlandów zaalarmował obsługę muzeum po tym, jak zobaczył, że podejrzani unoszą ręce w hitlerowskim pozdrowieniu.

Młodzi mężczyźni wykonywali gesty, stojąc w pobliżu poobozowych wież wartowniczych, nieopodal bramy głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Jest ona jednym z symboli Zagłady. Tu znajdowały się największe komory gazowe i krematoria.

Może im grozić więzienie

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu aspirant sztabowa Małgorzata Jurecka powiedziała, że oświęcimscy policjanci zebrali dowody, które potwierdziły, iż Albańczycy wykonywali gesty pozdrowienia hitlerowskiego. - Na tej podstawie zatrzymanym został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Grozi im grzywna, ograniczenie wolności lub dwa lata więzienia - dodała.

O karze dla cudzoziemców zadecyduje oświęcimski sąd rejonowy.

