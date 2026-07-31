Kraków Przewrócił się ciągnik, przygniótł dwóch mężczyzn. Pasażer nie żyje, kierowca był pijany Anna Winiarska |

Śmiertelny wypadek podczas prac polowych Źródło wideo: KPP Zakopane Źródło zdj. gł.: KPP Zakopane

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Do wypadku doszło w środę po południu. Ciągnikiem kierował 25-latek.

Jak podaje policja, mężczyzna jadąc po pochyłym terenie nie zapanował nad ciągnikiem i maszyna się przewróciła. Kierowca i jadący z nim 57-latek zostali przygnieceni. Na miejscu był śmigłowiec TOPR.

"Obrażenia pasażera okazały się bardzo poważne, co w następstwie skutkowało jego śmiercią, o czym poinformował wieczorem personel szpitala" – przekazała tatrzańska policja.

Śmiertelny wypadek podczas prac polowych Źródło zdjęcia: KPP Zakopane

Kierowca pijany

Okazało się, że kierowca miał ponad 2.3 promila alkoholu w organizmie. Po badaniach w szpitalu został zatrzymany do wytrzeźwienia oraz do wyjaśnienia sprawy.

"Wszelkie okoliczności tego tragicznego wypadku będą teraz przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez zakopiańską prokuraturę oraz policjantów" - czytamy w komunikacie.

Śmiertelny wypadek podczas prac polowych Źródło zdjęcia: KPP Zakopane