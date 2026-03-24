Patrol saperski zderzył się z busem. Wojskowy samochód się wywrócił

Zderzenie samochodu wojskowego z busem w Krakowie

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 9 rano w rejonie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej, w pobliżu ronda Matecznego. Wyjeżdżający z ulicy Rzemieślniczej bus zderzył się z pojazdem wojskowym, który poruszał się wzdłuż ulicy Wadowickiej w kierunku zakopianki.

Nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nich przewrócony na bok pojazd wojskowy z włączonymi światłami uprzywilejowania. Nieopodal stoi bus z roztrzaskaną maską. Na jednym z filmików widać też, że żołnierzom w wydostaniu się z samochodu pomagają świadkowie wypadku.

Kierowca busa zbadany alkomatem. "Wszedł w granicę"

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód wojskowy jechał z włączonymi światłami dźwiękowymi i świetlnymi. Przejeżdżając przez skrzyżowanie z ulicą Rzemieślniczą, najprawdopodobniej gdy sygnał nadawał światło czerwone, z bocznej ulicy wyjechał bus, z którym ten pojazd się zderzył - powiedział tvn24.pl kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Jak poinformował rzecznik, w wyniku zdarzenia nikt nie trafił do szpitala. Co do ewentualnych obrażeń żołnierzy i określenia celu, do którego zmierzał na sygnałach patrol, odesłał nas do Żandarmerii Wojskowej. Rrzecznik krakowskiego oddziału ŻW jak dotąd nie odebrał od nas telefonu.

Badanie alkomatem wykazało, że kierujący busem był w stanie po użyciu alkoholu. - Mężczyzna ten wszedł dokładnie w dopuszczalną granicę 0,2 promila alkoholu, w związku z czym jest to traktowane jako wykroczenie. Zostało mu jednak zatrzymane prawo jazdy - przekazał Piotr Szpiech.

Ruch w miejscu wypadku był bardzo utrudniony, jednak przed godziną 10 ulica Wadowicka została udrożniona.

Opracował Bartłomiej Plewnia