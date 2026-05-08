Ciało "w znacznym stopniu rozkładu" w rzece
Jak powiedział tvn24.pl komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, zgłoszenie dotyczące znalezienia ciała w Dłubni - nieopodal ulicy Makuszyńskiego - nadeszło około godziny 11.40.
Na miejsce skierowano policjantów, strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Działania służb już się zakończyły. - Ciało w znacznym stopniu rozkładu znajdowało się częściowo w wodzie. Strażacy pomogli policjantom przetransportować je na brzeg - powiedział nam st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.
- Ustalamy tożsamość zmarłej osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to mężczyzna w wieku około 50 lat. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej - przekazał Szpiech.
Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało Radio Kraków.
