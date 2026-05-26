Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Nieoficjalnie: wiemy, kto będzie komisarzem w Krakowie

|
Stanisław Kracik
Stanisław Kracik
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
Stanisław Kracik ma zostać komisarzem w Krakowie. Wojewoda małopolski poinformował tvn24.pl, że jeszcze dziś wniosek w tej sprawie ma trafić do MSWiA, a następnie na biurko premiera.

Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik ma zostać komisarzem w Krakowie po tym, jak z funkcji prezydenta miasta został odwołany w referendum Aleksander Miszalski. Decyzja na szczeblu politycznym, według Kracika, już zapadła, ale formalności mają zostać dopięte jutro.

Informację potwierdził w rozmowie telefonicznej z TVN24 sam Kracik.

Komisarz to osoba, która pełni obowiązki prezydenta miasta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów. Mianuje go premier.

Wniosek trafi na biurko premiera. "Dobry zwyczaj"

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar (PSL) potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że jeszcze dzisiaj skieruje do MSWiA wniosek o powołanie Stanisława Kracika na stanowisko komisarza w Krakowie. Z ministerstwa dokument ma trafić następnie na biurko premiera. Ostateczna decyzja zależy jednak od Donalda Tuska. - Wniosek nie jest w żaden sposób wiążący. Nie ma przepisu prawa, który obligowałby premiera do dostosowania się do tej rekomendacji. Jest to dobry zwyczaj - powiedział nam Klęczar.

"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców

Pytany, dlaczego postanowił zarekomendować Stanisława Kracika, zwrócił uwagę, że referendum jest "bardzo dużym ciosem dla administracji". - Naszym zadaniem, jako rządu, jest zapewnienie stabilności funkcjonowania samorządu w takiej trudnej sytuacji. Żeby wszystkie wypłaty szły prawidłowo, żeby zadania były realizowane, żeby wszystko to, co ma wykonywać samorząd, było wykonywane. Tutaj potrzeba człowieka, który ma doświadczenie, ma wiedzę, ale też który rozumie rolę, jaką pełni komisarz - zaznaczył wojewoda małopolski. Dodał, że "wiedza, doświadczenie i osobowość pana Stanisława Kracika w pełni predysponują go do tego, że wykona to w sposób należyty".

Klęczar podkreślił, że rolą komisarza nie będzie inicjowanie nowych działań i rozwiązań. - Jego zadaniem jest skutecznie i sprawnie administrować - dodał.

Wcześniej wojewoda małopolski poinformował o skierowaniu do premiera wniosku dotyczącego Kracika w rozmowie z Radiem Kraków.

75-letni Stanisław Kracik od 20 maja 2024 roku był jednym z czterech zastępców prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Pochodzi ze Spytkowic, a przez wiele lat (1990-2009) był burmistrzem miasta i gminy Niepołomice. W latach 2009-2011 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. W 2010 roku kandydował na urząd prezydenta Krakowa, ale przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Oskar Pietuszewski notuje kapitalne wejście do FC Porto
Nastolatek z Polski robi zawrotną karierę. Czy to czas na kadrę?
Przemysław Kuwał
Udostępnij:
Tagi:
KrakówAleksander Miszalski
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Świat
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
Świat
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
Polska
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
Świat
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
Polska
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
Kraków
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
WARSZAWA
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Stan wyjątkowy w Kalifornii. Trump podjął decyzję
Świat
Zderzenie na Wisłostradzie
Kilka kilometrów korka po zderzeniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
31 min
SW_RZEZNIE POZA KONTROLA POLSKIE PODZIEMIE HALAL TVN24PLUS-0005
PremieraMafijne metody, rekordowe zyski, bezradne służby. Szara strefa uboju rytualnego
Anna Mierzejewska, Norbert Frątczak
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Jak ktoś chce, aby było tanio to po Europie"
Polska
Upał
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Bezrobocie w kwietniu. Nowe dane
BIZNES
Upał w Wielkiej Brytanii
Upał dręczy Europę. Są ofiary
METEO
43 min
pc
Magierowski: Tusk nie skorzystał z tej okazji, to był błąd
Kultura polityczna
Polska Rada Biznesu
Gala "biznesowych Oscarów". Poznaliśmy zwycięzców
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica