Kraków Nieoficjalnie: wiemy, kto będzie komisarzem w Krakowie

Stanisław Kracik

Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik ma zostać komisarzem w Krakowie po tym, jak z funkcji prezydenta miasta został odwołany w referendum Aleksander Miszalski. Decyzja na szczeblu politycznym, według Kracika, już zapadła, ale formalności mają zostać dopięte jutro.

Informację potwierdził w rozmowie telefonicznej z TVN24 sam Kracik.

Komisarz to osoba, która pełni obowiązki prezydenta miasta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów. Mianuje go premier.

Wniosek trafi na biurko premiera. "Dobry zwyczaj"

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar (PSL) potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że jeszcze dzisiaj skieruje do MSWiA wniosek o powołanie Stanisława Kracika na stanowisko komisarza w Krakowie. Z ministerstwa dokument ma trafić następnie na biurko premiera. Ostateczna decyzja zależy jednak od Donalda Tuska. - Wniosek nie jest w żaden sposób wiążący. Nie ma przepisu prawa, który obligowałby premiera do dostosowania się do tej rekomendacji. Jest to dobry zwyczaj - powiedział nam Klęczar.

Pytany, dlaczego postanowił zarekomendować Stanisława Kracika, zwrócił uwagę, że referendum jest "bardzo dużym ciosem dla administracji". - Naszym zadaniem, jako rządu, jest zapewnienie stabilności funkcjonowania samorządu w takiej trudnej sytuacji. Żeby wszystkie wypłaty szły prawidłowo, żeby zadania były realizowane, żeby wszystko to, co ma wykonywać samorząd, było wykonywane. Tutaj potrzeba człowieka, który ma doświadczenie, ma wiedzę, ale też który rozumie rolę, jaką pełni komisarz - zaznaczył wojewoda małopolski. Dodał, że "wiedza, doświadczenie i osobowość pana Stanisława Kracika w pełni predysponują go do tego, że wykona to w sposób należyty".

Klęczar podkreślił, że rolą komisarza nie będzie inicjowanie nowych działań i rozwiązań. - Jego zadaniem jest skutecznie i sprawnie administrować - dodał.

Wcześniej wojewoda małopolski poinformował o skierowaniu do premiera wniosku dotyczącego Kracika w rozmowie z Radiem Kraków.

75-letni Stanisław Kracik od 20 maja 2024 roku był jednym z czterech zastępców prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Pochodzi ze Spytkowic, a przez wiele lat (1990-2009) był burmistrzem miasta i gminy Niepołomice. W latach 2009-2011 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. W 2010 roku kandydował na urząd prezydenta Krakowa, ale przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim.

