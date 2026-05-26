Kraków

Zabił partnerkę i porwał dziecko. Sąd złagodził wyrok

Norweg Ingebrigt G. na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Sąd złagodził wyrok dla Norwega
Sąd pierwszej instancji skazał Ingebrigta G. na dożywotnie więzienie. Teraz, podczas procesu apelacyjnego, wyrok został złagodzony do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo partnerki i porwanie córki. Ciało 26-letniej kobiety znalazł w listopadzie 2022 roku jej ojciec.

Decyzja, która zapadła we wtorek przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jest prawomocna. - Wyrok potwierdził sprawstwo oskarżonego, natomiast sąd uznał, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą nadmiernie surową i karą adekwatną do stopnia winy oskarżonego jest kara 25 lat pozbawienia wolności - mówił po rozprawie Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Z kolei Paweł Bandura z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, zapowiedział, że prokuratura zwróci się o pisemne uzasadnienie wyroku i na tej podstawie podejmie decyzję dotyczącą dalszych kroków.

W apelacji obrona Ingebrigta G. domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa - o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Adwokat wnioskował także o przeprowadzenie dodatkowych dowodów.

Prokuratura nie odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji, a w trakcie postępowania apelacyjnego zawnioskowała o utrzymanie kary wymierzonej przez sąd okręgowy.

Wyrok dla Norwega

Proces pierwszej instancji rozpoczął się w grudniu 2023 roku i toczył z wyłączeniem jawności. Mężczyźnie groziło do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Martwą 26-latkę na początku listopada 2022 roku znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Na miejscu nie było jej kilkuletniej córki oraz ojca dziewczynki - Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną. Został wydany Child Alert.

Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Na tylnym siedzeniu samochodu była pięcioletnia Mia.

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 26-latka z Oświęcimia zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Mia, decyzją sądu, trafiła pod opiekę swojego dziadka.

Ekstradycja do Polski

21 grudnia 2022 roku sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się na ekstradycję do Polski Norwega. Stało się to 29 grudnia. 3 stycznia 2023 roku w prokuraturze w Oświęcimiu mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa i uprowadzenia dziewczynki. Złożył obszerne wyjaśnienia.

Akt oskarżenia prokuratura skierowała do sądu w sierpniu 2023 roku.

Prokuratura nie ujawniła wówczas okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa. Prokurator Bartosz Janiszewski podczas pierwszej rozprawy zaznaczył, że "nie jest w stanie powiedzieć, co kierowało oskarżonym", natomiast głównym tłem zdarzenia były "relacje osobiste, jakie panowały w przeszłości i bezpośrednio przed zdarzeniem między oskarżonym a pokrzywdzoną".

