Opole Ograniczenie do 70, on miał na liczniku 201 Anna Winiarska |

Pędził BMW ponad 200 km/h. Rajd 36-latka przerwali policjanci krapkowickiej komendy Źródło wideo: Policja Opole Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Pirat drogowy został zatrzymany do kontroli w czwartek po południu na drodze krajowej nr 45 w Krapkowicach.

"Mundurowi zauważyli BMW, które poruszało się z nadmierną prędkością, urządzenie pomiarowe wskazało 201 km/h" – podaje krapkowicka policja. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

Kierowca przekroczył prędkość o 131 km Źródło zdjęcia: Opolska policja

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami. Stracił też na trzy miesiące prawo jazdy.

Policja apeluje o rozsądek na drodze. "Nadmierna prędkość to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy, że każdy kilometr na liczniku więcej to znacznie dłuższa droga hamowania i mniejsza szansa na bezpieczną reakcję w sytuacji zagrożenia" – przypomina.