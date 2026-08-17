Ograniczenie do 70, on miał na liczniku 201
Pirat drogowy został zatrzymany do kontroli w czwartek po południu na drodze krajowej nr 45 w Krapkowicach.
"Mundurowi zauważyli BMW, które poruszało się z nadmierną prędkością, urządzenie pomiarowe wskazało 201 km/h" – podaje krapkowicka policja. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.
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Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami. Stracił też na trzy miesiące prawo jazdy.
Policja apeluje o rozsądek na drodze. "Nadmierna prędkość to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy, że każdy kilometr na liczniku więcej to znacznie dłuższa droga hamowania i mniejsza szansa na bezpieczną reakcję w sytuacji zagrożenia" – przypomina.
Źródło: tvn24.pl