Kraków

Batalia o nielegalne przedszkole trwała latami. Przełom po "dotkliwej grzywnie"

Samowola przy ulicy Reduta w Krakowie powstała w 2019 roku
Samowola budowlana przy ulicy Reduta w Krakowie
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl
Inwestor rozpoczął rozbiórkę samowoli budowlanej przy ulicy Reduta w Krakowie - poinformował urząd miasta. Chodzi o budynek, który miał być przedszkolem, ale powstał nielegalnie. Spór o jego postawienie trwał od siedmiu lat.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski poinformował w czwartek w mediach społecznościowych o wyburzeniu samowoli budowlanej przy ulicy Reduta. W komunikacie urząd miasta uściślił, że chodzi o przystąpienie inwestora do rozbiórki obiektu.

Samowola przy ulicy Reduta w Krakowie powstała w 2019 roku
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Lata postępowań i "dotkliwa grzywna"

Sprawa dotyczy piętrowego budynku z piwnicą, w którym miało mieścić się przedszkole. Pod koniec marca informowaliśmy w tvn24.pl, że budowla - zakwalifikowana jako samowola budowlana - ma być wkrótce zrównana z ziemią. Zobowiązała się do tego firma Bal-Bud, czyli deweloper, który postawił w pobliżu osiedle bloków. Niedoszłe przedszkole powstawało jednak od 2019 roku bez żadnych pozwoleń na terenie, który według lokalnych przepisów ma pozostać zielony.

Inwestor odwoływał się w przeszłości od decyzji nadzoru budowlanego, który nakazywał mu rozbiórkę. W 2024 roku deweloper przegrał w tej sprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jednak od tamtego czasu nie dokonał rozbiórki. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wszczął więc postępowanie egzekucyjne.

Samowola znajduje się przy ulicy Reduta
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

"Kluczowym momentem było zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci dotkliwej grzywny w celu przymuszenia. To działanie okazało się skuteczne – zobowiązany przystąpił do rozbiórki" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Jak wcześniej informowała nas Małgorzata Tabaszewska z magistratu, nadzór budowlany nałożył na inwestora karę w wysokości 142 tysięcy złotych.

Urzędnicy zaznaczyli, że jeśli rozbiórka zostanie doprowadzona do końca, grzywna będzie mogła zostać umorzona, "co stanowi dodatkową motywację do szybkiego i dobrowolnego podporządkowania się decyzjom organów nadzoru budowanego".

W środku miało znajdować się przedszkole
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

"To jednak nie zmienia podstawowego przekazu: Kraków sprzeciwia się patodeweloperce i nie akceptuje samowoli budowlanych. Inwestorzy podejmujący takie działania, muszą liczyć się z konsekwencjami" - zaznaczono.

Sprawą samowoli przy ulicy Reduta zajmowała się też krakowska prokuratura. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, bo w 2020 roku nastąpiła nowelizacja prawa budowlanego, która "częściowo zdepenalizowała" samowolę budowlaną. Przed zmianami było to przestępstwo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do dwóch lat więzienia. "Wykonywanie robót budowanych bez wymaganego zezwolenia w obecnym stanie prawnym stanowi wykroczenie" - przekazał nam prokurator Jacek Para z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Chcą zbudować park

W pobliżu niedoszłego przedszkola znajduje się park Reduta ze ścieżką przyrodniczą, otwarty w 2019 roku. Według planów miasta, w przyszłości okolice samowoli, która znajduje się nad potokiem Sudół, mają wejść w skład nowego parku rzecznego.

Wzdłuż potoku Sudół ma powstać park rzeczny
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Choć o realizacji tego projektu mówi się co najmniej od siedmiu lat, to park rzeczny Sudół Dominikański zaplanowano do realizacji na lata 2031-2040. Jego ewentualna budowa będzie jednak wymagała porozumienia z właścicielami prywatnych gruntów - jak choćby firmy Bal-Bud, jeśli park prowadziłby przez tereny tej firmy.

Klaudia Kamieniarz

Budynek przy ulicy Reduta to nie pierwsza samowola budowlana, o której w Krakowie jest głośno. W ubiegłym roku informowaliśmy, że wkrótce wyburzony ma zostać pięciopiętrowy blok przy ulicy Centralnej, nadbudowany nad garażem. W ostatnim czasie zdumienie wywołał pawilon z tablicami rejestracyjnymi, postawiony m.in. z naruszeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Bartłomiej Plewnia
