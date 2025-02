Z powodu paraliżu centrum miasta, z którym będzie łączyć się remont, władze Krakowa wpadły na pomysł wybudowania tymczasowej przeprawy. O pomoc w tej sprawie prezydent Aleksander Miszalski zwrócił się do szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tym sposobem do Krakowa przyjechali żołnierze wojsk inżynieryjnych, którzy na początku lutego przeprowadzili nad Wisłą "zwiad terenowy".

Most tymczasowy na czas remontu Grunwaldzkiego? Wątpliwości miasta

Na koszt przedsięwzięcia złożyłyby się nie tylko materiały i montaż, ale też m.in. budowa dróg dojazdowych, zakwaterowanie dla żołnierzy i doprowadzenie tego terenu po zakończeniu remontu do stanu poprzedniego. - Pytanie brzmi, czy to się opłaca. W 1998 roku była analogiczna sytuacja. Wtedy przy okazji kompleksowego remontu mostu Dębnickiego postawiono na Wiśle most tymczasowy, ale on był wtedy wykorzystywany przez półtora roku, więc przez około trzykrotnie dłuższy okres - zaznaczył Wojdowski.