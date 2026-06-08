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Kraków

Rafał Sonik: dostałem propozycję kandydowania na prezydenta Krakowa

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Rafał Sonik
Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Przedsiębiorca i były rajdowiec Rafał Sonik poinformował, że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Taką propozycję miał otrzymać od środowiska Koalicji Obywatelskiej.

Sonik zapowiedział, że ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Zaznaczył, że mimo partyjnego wsparcia pozostałby kandydatem niezależnym.

- Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować - powiedział.

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Sonik zwrócił też uwagę, że referendum odwoławcze ujawniło "ogromną słabość dotychczasowego systemu wyborczego", a decyzja o kandydowaniu oznacza również zajęcie stanowiska wobec "zagrożenia stabilności zarządzania".

- Bycie świadomym obywatelem, który wskazuje na zagrożenia i próbuje tym zagrożeniom zaradzić, jest niewspółmiernie ważniejsze niż jakiekolwiek formalne stanowisko - dodał.

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Referendum i wybory w Krakowie

O tym, że Sonik zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, podał jako pierwszy portal RMF24.pl. Zdaniem portalu pomysł, by kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki, preferuje Donald Tusk.

Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

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Źródło: TVN24
Źródło: PAP
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