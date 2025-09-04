W tym szpitalu to pacjent wybiera, co zje na obiad

Rewolucja żywieniowa w krakowskim szpitalu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Krakowski szpital stał się pierwszą placówką w Małopolsce i jedną z niewielu w kraju, gdzie pacjenci wszystkich oddziałów mogą wybrać danie obiadowe. Projekt ma zmienić sposób myślenia o żywieniu szpitalnym i dać choremu poczucie sprawczości.

Pilotaż daje możliwość co najmniej 1,3 tys. pacjentom szpitala – zarówno w nowej siedzibie w Prokocimiu, jak i w starych budynkach przy ul. Kopernika – możliwość wyboru tego, co zjedzą na obiad w ramach przepisanej diety. Diet w szpitalu jest 13, a w każdej są zazwyczaj dwa dania do wyboru. Hospitalizowany danego dnia lub jeśli wie, że pozostanie w szpitalu dłuższy czas, wskazuje posiłki na cały tydzień.

"Pacjenci wybierają to, co lubią"

– Pacjent dostaje konkretną dietę i wybiera sobie zestaw pierwszy albo drugi – powiedziała w środę dziennikarzom dietetyczka kliniczna Marta Gunia.

Podkreśliła, że są to diety zdrowe i różnorodne, np. bezglutenowe, bezlaktozowe, ubogoresztkowe i lekkostrawne. Ze względów zdrowotnych jest w nich mniej soli, są mniej pikantne.

– Pacjenci wybierają to, co lubią i chętnie zjadają to, co nie jest im narzucone z góry. Posiłki są zbilansowane. Na Oddziale Diabetologii np. bardzo liczymy węglowodany – wyjaśniła dietetyczka.

Pacjenci są zadowoleni

Chorzy są zadowoleni z jadłospisu. Nie kryją zaskoczenia składnikami w danym posiłku. Dziwi ich np. sernik przygotowany na erytrolu, czyli na słodziku, a nie na tradycyjnym cukrze.

– Kiedy mnie przyjęto, byłem bardzo zaskoczony możliwością wyboru. Podoba się mi to. Jest jak w restauracji. Miałem swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Teraz tutaj jem inaczej, ale to są bardzo smaczne posiłki – powiedział pan Krzysztof hospitalizowany na Oddziale Diabetologii.

Chorzy odzyskują kontrolę

Dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski podkreślił, że placówka dużą wagę przykłada do żywienia i systematycznie stara się je uatrakcyjniać.

– Jedzenie jest istotnym elementem zdrowienia – zauważył dyrektor.

Jego zdaniem pacjent często czuje się pozbawiony kontroli. To lekarze decydują o leczeniu, cały dzień podporządkowany jest określonym procedurom.

– W takiej rzeczywistości możliwość wyboru posiłku staje się czymś znacznie większym niż tylko decyzją, co dziś zjem. To moment, w którym pacjent odzyskuje poczucie sprawczości i realnego wpływu na swoją codzienność – ocenił Jędrychowski.

Możliwość wyboru dań dotyczy tylko obiadów. Dostarcza je firma cateringowa, która realizuje wytyczne szpitalnego działu jakości usług medycznych oraz dietetyków. Stawka dzienna na osobę wynosi 54 zł.