Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

W tym szpitalu to pacjent wybiera, co zje na obiad

Jedzenie
Rewolucja żywieniowa w krakowskim szpitalu
Źródło: TVN24
To ma być koniec przykrych niespodzianek na talerzu. Pilotażowy program "Pacjent wybiera" ruszył właśnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Krakowski szpital stał się pierwszą placówką w Małopolsce i jedną z niewielu w kraju, gdzie pacjenci wszystkich oddziałów mogą wybrać danie obiadowe. Projekt ma zmienić sposób myślenia o żywieniu szpitalnym i dać choremu poczucie sprawczości.

Pilotaż daje możliwość co najmniej 1,3 tys. pacjentom szpitala – zarówno w nowej siedzibie w Prokocimiu, jak i w starych budynkach przy ul. Kopernika – możliwość wyboru tego, co zjedzą na obiad w ramach przepisanej diety. Diet w szpitalu jest 13, a w każdej są zazwyczaj dwa dania do wyboru. Hospitalizowany danego dnia lub jeśli wie, że pozostanie w szpitalu dłuższy czas, wskazuje posiłki na cały tydzień.

"Pacjenci wybierają to, co lubią"

– Pacjent dostaje konkretną dietę i wybiera sobie zestaw pierwszy albo drugi – powiedziała w środę dziennikarzom dietetyczka kliniczna Marta Gunia.

Podkreśliła, że są to diety zdrowe i różnorodne, np. bezglutenowe, bezlaktozowe, ubogoresztkowe i lekkostrawne. Ze względów zdrowotnych jest w nich mniej soli, są mniej pikantne.

– Pacjenci wybierają to, co lubią i chętnie zjadają to, co nie jest im narzucone z góry. Posiłki są zbilansowane. Na Oddziale Diabetologii np. bardzo liczymy węglowodany – wyjaśniła dietetyczka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Idziesz do szpitala - zabierz sztućce. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Idziesz do szpitala - zabierz sztućce. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Piotr Wójcik
Jedzenie w szpitalach ma być lepsze. I nie chodzi tylko o smak

Jedzenie w szpitalach ma być lepsze. I nie chodzi tylko o smak

Piotr Wójcik

Pacjenci są zadowoleni

Chorzy są zadowoleni z jadłospisu. Nie kryją zaskoczenia składnikami w danym posiłku. Dziwi ich np. sernik przygotowany na erytrolu, czyli na słodziku, a nie na tradycyjnym cukrze.

– Kiedy mnie przyjęto, byłem bardzo zaskoczony możliwością wyboru. Podoba się mi to. Jest jak w restauracji. Miałem swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Teraz tutaj jem inaczej, ale to są bardzo smaczne posiłki – powiedział pan Krzysztof hospitalizowany na Oddziale Diabetologii.

Chorzy odzyskują kontrolę

Dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski podkreślił, że placówka dużą wagę przykłada do żywienia i systematycznie stara się je uatrakcyjniać.

– Jedzenie jest istotnym elementem zdrowienia – zauważył dyrektor.

Jego zdaniem pacjent często czuje się pozbawiony kontroli. To lekarze decydują o leczeniu, cały dzień podporządkowany jest określonym procedurom.

– W takiej rzeczywistości możliwość wyboru posiłku staje się czymś znacznie większym niż tylko decyzją, co dziś zjem. To moment, w którym pacjent odzyskuje poczucie sprawczości i realnego wpływu na swoją codzienność – ocenił Jędrychowski.

Możliwość wyboru dań dotyczy tylko obiadów. Dostarcza je firma cateringowa, która realizuje wytyczne szpitalnego działu jakości usług medycznych oraz dietetyków. Stawka dzienna na osobę wynosi 54 zł. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wini

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Pilne
Tusk: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy
Polska
Karol Nawrocki
Otoczenie prezydenta "atakuje własny rząd". "Coś, czego nie przerabialiśmy"
Debata TVN24+
imageTitle
Polak zatarł złe wrażenie. Jest w połowie drogi do ważnego turnieju
EUROSPORT
Emmanuel Macron
Macron o zobowiązaniu 26 krajów i gwarancjach bezpieczeństwa od USA
Świat
shutterstock_2274376849
Zabieg wszczepienia zastawki przez skórę. Nowa nadzieja dla pacjentów
Anna Bielecka
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
METEO
Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
MSZ nie dostało jeszcze notatki z przebiegu wizyty Nawrockiego w USA
Najnowsze
Na miejscu interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł do urzędu z toporkiem, dostał mandat i został wypuszczony. A potem wrócił...
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
Stadion Miedzi Legnica
Odebrali dzieci pijanej matce. Maluchy trafiły do policjanta do domu
Wrocław
imageTitle
Niedozwolone testy i duży problem. W mistrzostwach świata nie wystąpią
EUROSPORT
Burze w części kraju
Gdzie jest burza? W części kraju znowu słychać grzmoty
METEO
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Trump z apelem do europejskich przywódców
Świat
Elon Musk, Donald Trump
Trump wydaje kolację. Muska nie zaprosił
Świat
Adam Glapiński
Glapiński: nie ma o tym mowy
BIZNES
Doszło do kradzieży biżuterii
Ukradł łańcuszki za 18 tysięcy. Zatrzymali go po kilkunastu minutach, a już zdążył część sprzedać
Lublin
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z polskich firm
BIZNES
"Tuskoland" zakazał flag Polski na mundurach? Policja wyjaśnia
FAŁSZ"Tuskoland" zakazał flagi na mundurze? Policja wyjaśnia
Michał Istel
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
WARSZAWA
Argentyna. Odzyskano obraz "Portret Damy", rzekomo skradziony przez nazistów
Słynny "Portret damy" odnaleziony. Córka nazisty ma usłyszeć zarzuty
Świat
imageTitle
Przez nieuwagę sztabu wypłynął skład Holendrów na mecz z Polską
EUROSPORT
lekarz
Skierowanie już nie będzie potrzebne. Do których lekarzy?
Zdrowie
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
Polska
Giorgio Armani
Giorgio Armani nie żyje
Kultura i styl
Pałac Prezydencki
Siedem dni na zwrot Srebrnego Krzyża Zasług. Pismo z Kancelarii Prezydenta
Polska
Ambulans z 91-letnią pacjentką przez dwie godziny czekał przed SOR-em Szpitala Wolskiego
Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje. "Nie sposób tolerować takiego traktowania"
Zdrowie
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Kolejna podwyżka. "Część kierowców skraca sobie drogę"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica