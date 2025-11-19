Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Rektor odwołany za "rażące naruszenie przepisów". Jego następca o "apolityczności uczelni"

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Protest po zwolnieniach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (materiał z listopada 2021 roku)
Źródło: TVN24
"Proszę państwa, aby uczelnia pozostała miejscem apolitycznym" - zaapelował do społeczności akademickiej pełniący obowiązki rektora Uniwersytetu Edukacji Narodowej w Krakowie, Wojciech Bąk. Objął funkcję po odwołaniu przez ministerstwo Piotra Borka. Resort zarzucił mu "uporczywe i rażące naruszenie przepisów".

Na stronie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN) w środę pojawił się list pełniącego obowiązki rektora tej uczelni dr. hab. Wojciecha Bąka, profesora UKEN. Naukowiec, będący najstarszym senatorem senatu uczelni, przejął stanowisko po odwołanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Piotrze Borku. Choć decyzja zapadła w lipcu, rektor przez kilka miesięcy nie ustępował z funkcji. Sytuacja zmieniła się 7 listopada, kiedy resort nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Prof. Piotr Borek, rektor UKEN w Krakowie
Prof. Piotr Borek, rektor UKEN w Krakowie
Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

List tymczasowego rektora

Jak wynika z opublikowanego w czwartek listu, prof. Wojciech Bąk przejął obowiązki rektora uczelni 12 listopada. W poniedziałek 17 listopada odbyło się pierwsze spotkanie kolegium rektorskiego z jego udziałem, a także posiedzenie Senatu UKEN, które dotyczyło m.in. bieżącej sytuacji uniwersytetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Minister nauki odwołał rektora. "Rygor natychmiastowej wykonalności"

Minister nauki odwołał rektora. "Rygor natychmiastowej wykonalności"

Zamknęli kierunek w dniu inauguracji. 160 studentów zostało na lodzie

Zamknęli kierunek w dniu inauguracji. 160 studentów zostało na lodzie

Anna Winiarska

"Proszę Państwa, aby uczelnia pozostała miejscem apolitycznym, które nie ogranicza, lecz otwiera nowe perspektywy, pozwala rozwijać talenty i buduje klimat wzajemnego szacunku" - zwrócił się prof. Bąk w liście do społeczności akademickiej.

Prof. Wojciech Bąk, pełniący obowiązki rektora UKEN
Prof. Wojciech Bąk, pełniący obowiązki rektora UKEN
Źródło: UKEN

"Pragnę podkreślić, że uniwersytet działa stabilnie i zmiana osoby pełniącej obowiązki Rektora nie wpływa i nie może wpłynąć negatywnie na bieżące prace, proces badawczy i dydaktyczny oraz administrowanie uczelnią" - napisał pełniący obowiązki rektora.

Prof. Wojciech Bąk zakończył list, życząc "całej naszej wspólnocie akademickiej sukcesów, owocnej pracy naukowej, twórczych pomysłów i odwagi w realizowaniu planów". Poinformował też, że jest do dyspozycji w trakcie swoich dyżurów.

"Uporczywe i rażące" naruszenie prawa

Ministerstwo nauki, tłumacząc nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podkreśliło, że nadrzędnym celem ministra pozostaje dobro wspólnoty akademickiej UKEN i ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym przedstawicieli związków zawodowych.

Minister Marcin Kulasek w piśmie do prof. Piotra Borka wyjaśnił, że "za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności w przedmiotowej sprawie przemawia (...) interes społeczny w postaci zabezpieczenia interesów majątkowych UKEN".

W tej kwestii minister powołał się na dwie sytuacje: oddelegowanie w 2024 roku jednego z pracowników do pracy w uczelnianym Związku Zawodowym NSZZ "Solidarnosć" i zatrudnienie od 2008 roku pracownika "wykonującego zadania dla Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego".

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Źródło: aranoidea/Shutterstock

"Żaden z opisanych wyżej przypadków nie stanowi dopuszczalnego ustawą 'wsparcia' finansowego dla związków zawodowych przez pracodawcę" i "utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest nie do pogodzenia" z interesem społeczności akademickiej, a także godzi w wizerunek uniwersytetu.

Odwołanie prof. Borka z funkcji ministerstwo tłumaczyło tym, że działania rektora "w kwestii przestrzegania praw pracowników zatrudnionych w UKEN w Krakowie, wobec których rektor jest pracodawcą, oraz w obszarze uprawnień związków zawodowych, stanowiły uporczywe i rażące naruszenie przepisów"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony

Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony

Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia

Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia

Chodziło o przepisy Kodeksu pracy, związane z procedurą rozwiązania umowy o pracę (np. wypowiedzenie umowy w czasie trwania urlopu pracownika) oraz o kwestie związane z wynagrodzeniami. Prof. Borek nie zgadzał się z tą decyzją i odwoływał od niej.

Podzielona uczelnia

Prof. Borek ma na uczelni zarówno przeciwników, jak i zwolenników.

Przeciwnicy z Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza" zarzucają mu zwolnienie w poprzedniej kadencji ponad 100 pracowników UKEN - w związku z tym przed sądem pracy toczą się sprawy, z których część już się zakończyła wyrokami na korzyść zwolnionych. Krytycy rektora uważają, że niektóre jego decyzje związane były z prawdopodobną uległością polityczną wobec Zjednoczonej Prawicy.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Pedagogiczny)
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Pedagogiczny)
Źródło: TVN24

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że prof. Borek zwolnił z pracy przeszło 80 osób - 59 nauczycieli akademickich i 22 osoby z innych grup zawodowych - twierdząc, że dokonuje restrukturyzacji uczelni.

Zwolennicy profesora, skupieni w kolegium rektorskim, podkreślają, że kiedy uczelnia była w trudnej sytuacji materialnej, to restrukturyzacja przeprowadzona przez prof. Borka przyniosła efekty, m.in. w postaci pozyskania nowych funduszy, i dziś uczelnia ma stabilną sytuację finansową.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: aranoidea/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Uczelnie wyższe w PolsceUniwersytety w PolsceKrakówNaukaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czytaj także:
Liban, bojownicy szyickiej organizacji Hezbollah
To koniec walki Hezbollahu? "Przychodzą do mnie, wiedząc o tym"
imageTitle
Losowanie baraży MŚ 2026 z udziałem Polski. Kiedy i o której ceremonia?
EUROSPORT
Wypadek na placu budowy
Na pracowników runął betonowy strop
Lublin
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
METEO
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
BIZNES
Auta stanęły w płomieniach
Na parkingu spłonęło siedem aut. Są wstępne ustalenia
Białystok
He Weidong
Zaginęło 30 najważniejszych generałów. Trzęsienie ziemi w chińskiej armii
Maciej Michałek
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny
WARSZAWA
Nietypowy załadunek
"Piramida" na kołach, mandaty dla kierowcy i przewoźnika
Lubuskie
Południowokoreański prom "Queen Jenuvia 2"
Prom pasażerski osiadł na mieliźnie
Karol Nawrocki
Szczyt medyczny u prezydenta. Jest data
Najnowsze
Areszt śledczy w Lublinie
Przepiłowali kraty, byli już na dachu aresztu. Są wyniki kontroli
Lublin
Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie jest pomysł Komisji Europejskiej
FAŁSZDo więzienia za więcej niż 19 stopni w domu? To nie pomysł Komisji Europejskiej
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Polska perełka zaczyna debiutancki sezon. "Wysokie wymagania sobie stawiam"
EUROSPORT
50 min
pc
Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"
Debata TVN24+
Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych
Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze
Najnowsze
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
BIZNES
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
METEO
imageTitle
Legenda tenisa uhonorowana. "Ogromne wyróżnienie"
EUROSPORT
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Twierdził, że jest policjantem. Żądał, by oddała mu wszystkie pieniądze
Rzeszów
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Katyń
Rosjanie usuwają polskie tablice. "Niegodne cywilizowanych narodów"
Polska
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
BIZNES
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
W środku były materiały łatwopalne
Podpalił w firmie kartonowe pudło i wrócił do pracy
Lublin
imageTitle
Kwiatkowski na dłużej w Ineos? "Zaakceptował kontrakt"
EUROSPORT
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
BIZNES
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica