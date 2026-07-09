Kraków Wydłużyli nocną prohibicję. 70 proc. interwencji mniej Oprac. Anna Winiarska |

Czy nocna prohibicja w Krakowie zostanie przedłużona? "Chcemy rozpocząć tę dyskusję" Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nad projektem złożonym przez mieszkańców radni głosowali w środę. Uchwała została przyjęta i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Obecnie obowiązujące przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2023 roku, zakazują detalicznej sprzedaży alkoholu między północą a godziną 5.30. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych.

Nowa uchwała przewiduje, że alkoholu w sklepach nie kupimy między godziną 22 a 6 rano.

Mniej interwencji

Urząd miasta informuje o spadku liczby interwencji policji i straży miejskiej po wprowadzeniu zakazu.

"W pierwszym roku obowiązywania uchwały (lipiec 2023 - czerwiec 2024 r.) ogólna liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o 48,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy uchwała nie obowiązywała. Natomiast w drugim roku obowiązywania uchwały (lipiec 2024 - czerwiec 2025 r.) liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o 61,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy uchwała jeszcze nie obowiązywała" - czytamy w komunikacie krakowskiego urzędu miasta.

Porównanie lipca 2025 do lipca 2022 też wypada korzystnie - tu urzędnicy mówią o spadku liczby interwencji aż o 70 proc.

Dobrze oceniają zakaz

Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego UMK przeprowadził ankietę dotyczącą opinii mieszkanek i mieszkańców Krakowa na temat zakazu. Jak się okazało, większość ankietowanych (ponad 80 proc.) wiedziało o zakazie.

Kraków wprowadza nocną prohibicję (materiał z 19.05.2023) Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

"Ocena dotychczasowego zakazu jest bardzo pozytywna: prawie 84 proc. ankietowanych popiera jego obowiązywanie, z czego największą grupę stanowią osoby zdecydowanie popierające regulację. W opinii mieszkańców zakaz miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Około 80 proc. ankietowanych uważa, że przyczynił się on do poprawy sytuacji, zapewniając spokojniejszą atmosferę w godzinach nocnych" - podają urzędnicy.

Prawie 80 proc. uczestników badania poparło wydłużenie nocnej prohibicji.