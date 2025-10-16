Logo strona główna
Kraków

Ktoś zostawił hulajnogę na szczycie kładki technologicznej w Krakowie

Hulajnoga
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Źródło: kr24.pl
Ktoś umieścił hulajnogę na liczącym 40 metrów szczycie kładki technologicznej nad Wisłą. Doszło do tego w Krakowie. Strażakom udało się ją ściągnąć, na miejsce wezwano także policję.

Jako pierwszy sprawę opisał portal KR24.pl i opublikował zdjęcia. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejskiej Policji w Krakowie. - Po godzinie 16 zauważyliśmy zdjęcie hulajnogi w mediach społecznościowych. Dyżurny od razu wysłał w to miejsce patrol. Policjanci, którzy dojechali na miejsce, wezwali straż w celu jej ściągnięcia. Będziemy ustalać, kto i w jaki sposób umieścił ją na szczycie kładki - przekazał aspirant Bartosz Izdebski z KMP w Krakowie.

Hulajnoga
Hulajnoga
Źródło: KR24.pl

Dyżurny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie poinformował zaś, że strażakom udało się ściągnąć hulajnogę.

- Na miejsce została wysłana grupa ratownictwa wysokościowego, która usunęła hulajnogę. O godzinie 19.36 stwierdzono, że sytuacja nie stwarza zagrożenia. Akcja straży zakończyła się o godzinie 20.12 - przekazał.

pc

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: KR24.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: kr24.pl

KrakówHulajnogiPolicjaStraż pożarna
