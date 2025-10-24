Bio, zmieszane, jadowite. Wielkie pająki w koszu na śmieci

Żywe pająki odnalazł pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania podczas opróżniania koszy przy ulicy Pilotów w Krakowie. Jak poinformowała w komunikacie Straż Miejska Miasta Krakowa, zgłoszenie w tej sprawie trafiło w czwartek przed północą.
Specjalista potwierdził jadowitość pająków
Duże, groźnie wyglądające stawonogi znajdowały się w plastikowych pojemnikach. Na miejsce został wysłany patrol strażników miejskich, którzy następnie zabezpieczyli teren i zawiadomili o sprawie specjalistę.
Na miejsce przyjechał lekarz weterynarii. Potwierdził on, że pająki są jadowite i przejął nad nimi specjalistyczną opiekę. Trwa sprawdzanie, jak to się stało, że w koszu na śmieci znalazły się te groźne egzotyczne stworzenia.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Miasta Krakowa