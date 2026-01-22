Logo strona główna
Kraków

"Zbudował księstwo" Jędraszewskiemu, teraz traci stanowisko. Porządki abp. Rysia dosięgły rzecznika

Ksiądz Piotr Studnicki
Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską
Źródło: TVN24
Ostatni raz pełnił tę funkcję, kiedy metropolitą krakowskim był Stanisław Dziwisz. Teraz, po tym jak Marka Jędraszewskiego zastąpił Grzegorz Ryś, ksiądz dr Piotr Studnicki ponownie będzie rzecznikiem krakowskiej kurii. Zastąpił na tym stanowisku księdza, który - jak mówią duchowni - "zbudował księstwo" byłemu metropolicie.

Do kontaktu z mediami jako przedstawiciel kurii duchowny wraca po dziewięciu latach, zastępując na tym stanowisku powołanego przez metropolitę abp. Marka Jędraszewskiego ks. Łukasza Michalczewskiego. W międzyczasie rozwinął swoją karierę akademicką. Jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i redaktorem Redakcji Programów Katolickich TVP3 Kraków.

"Wiele się w tym czasie nauczyłem. Pracując w Biurze Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, odkrywałem, że każda trudna sytuacja daje szansę na zmianę, a każdy kryzys ma w sobie potencjał reformy, której boimy się podjąć, choć jej bardzo potrzebujemy. To sprawia, że człowiek uczy się w komunikacji postawy otwartej na wyzwania" - zaznaczył nowy rzecznik, cytowany w komunikacie prasowym Archidiecezji Krakowskiej.

Dodał, że praca w ostatnich latach nauczyła go, jak ważna w komunikacji jest "wspólna pogłębiona refleksja i otwarta dyskusja". Zapowiedział, że priorytetem na tym stanowisku będzie dla niego komunikacja, która służy tworzeniu relacji, a nie tylko przekazywaniu informacji.

"Samo przekazywanie wiadomości może prowadzić do nadmiaru i chaosu, bo nie wiemy, co z nimi robić ani jak uchwycić sens zdarzeń. Prawdziwa komunikacja jest wspólnototwórcza. Mam więc nadzieję, że moja praca będzie polegała na budowaniu relacji z dziennikarzami i pracownikami mediów" - podkreślił. Według ks. Studnickiego istnieje także potrzeba wzmocnienia komunikacji wewnątrz instytucji Kościoła.

11 prac rzecznika

Odwołanie ks. Michalczewskiego, jednego z zaufanych ludzi abp. Marka Jędraszewskiego, to część przewidywanych przez obserwatorów porządków, które nowy metropolita przeprowadza w diecezji. Krótko przed ingresem kard. Rysia Artur Sporniak, redaktor działu wiara w "Tygodniku Powszechnym" w rozmowie z tvn24.pl przewidywał, że wśród pierwszych decyzji nowego metropolity będzie seria zmian personalnych w kurii.

- Być może kard. Ryś zacznie odwoływać nominacje dokonane przez Jędraszewskiego. Nie przypuszczam, by pozostał przy współpracy z tą ekipą, która jest w kurii w tej chwili. To są ludzie bardzo związani z Jędraszewskim i bardzo oddzieleni od reszty kleru krakowskiego, więc nie nadają się na współpracowników. Na pewno więc można się spodziewać nowych nominacji, na przykład na kanclerza kurii - wskazał nasz rozmówca.

To ostatnie przypuszczenie także się spełniło. Od 31 grudnia krakowskim kanclerzem kurii jest ks. dr hab. Jan Dohnalik, który zastąpił ks. Grzegorza Kotalę.

Zmiana w biurze prasowym diecezji jest znamienna – ks. Michalczewski był jednym z najbliższych współpracowników byłego metropolity.

- To człowiek, który zbudował księstwo arcybiskupowi w parafii św. Floriana, gdzie arcybiskup zamieszkał na emeryturze. W swoich rękach skupił niewyobrażalną władzę – mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jeden krakowskich duchownych, będący w konflikcie z byłym już rzecznikiem.

Inny cytowany przez gazetę ksiądz żartuje, że Michalczewski jest nazywany "Obajtkiem krakowskiej kurii". Ze strony diecezji dowiadujemy się, że rzecznictwo to zaledwie jedna z funkcji ulubieńca byłego metropolity.

Oprócz tego jest on ekonomem Archidiecezji Krakowskiej, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej, koordynatorem zespołu przygotowującego uroczystości archidiecezjalne, administratorem strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej, członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej, pełnomocnikiem Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie, kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, członkiem Rady Fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, wicedziekanem dekanatu Kraków-Centrum, duszpasterzem Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej i – co ostatnie, ale z pewnością nie najmniej ważne – proboszczem parafii św. Floriana. Tej samej, na terenie której mieści się posiadłość, którą przygotował sobie na emeryturę Marek Jędraszewski, wypraszając jej dotychczasowych mieszkańców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
"Jest tak źle, że proste decyzje będą urastać do rangi rewolucji". Co czeka krakowski kościół
Anna Winiarska
Abp Marek Jędraszewski
"Proszę o wybaczenie". Arcybiskup Jędraszewski napisał list
Kard. Ryś powołał komisję ds. nadużyć seksualnych w łódzkiej archidiecezji
Grzegorz Ryś został nowym arcybiskupem. Czym się różni od Marka Jędraszewskiego?
Anna Winiarska

Kim jest nowy rzecznik kurii?

Ks. dr Piotr Studnicki urodził się w 1981 roku w Makowie Podhalańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze na Wawelu w roku 2006 z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Jest absolwentem Wydziału Komunikacji Społeczno-Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie w 2015 roku obronił dysertację doktorską w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

W przeszłości posługiwał jako wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku (2006-2008), był zastępcą rzecznika oraz rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej (2015-2017), koordynatorem medialnym Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie (2018-2019), kierownikiem biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży (2019-2024) i pełnomocnikiem zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP (2020-2024).

Autorka/Autor: wini

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

