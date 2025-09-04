Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja

Przemalowane kolorowe schody w krakowskim Podgórzu Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kolorowe schody przy ulicy Tatrzańskiej to jedna z wizytówek Podgórza - dzielnicy Krakowa. Kolory tęczy zagościły tam w 2013 roku, kiedy pomalowano je przy okazji konkursu Fresh Zone na festiwalu Grolsch ArtBoom. Po latach barwy wyblakły, więc w 2021 roku schody odmalowano. Była to inicjatywa radnego dzielnicy Jacka Młynarza, który zgłosił pomysł do budżetu obywatelskiego.

Dodatkowym urozmaiceniem tęczowych schodów były umieszczone na stopniach cytaty. "Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze", "Urodziłam się po to, by śpiewać", "Czas jest zawsze aktualny" - to tylko niektóre z nich. Złote myśli pochodziły z twórczości m.in. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Ewy Demarczyk czy Sławomira Mrożka.

Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu Źródło: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Urzędnicy: samowolka podobna do grafitti

Z czasem jednak również te barwy i napisy mocno wyblakły. Tym razem stało się to dużo szybciej niż po akcji z 2013 roku. Już kilka miesięcy po odmalowaniu wymagały odświeżenia, o czym pisał m.in. miejski radny Artur Buszek.

Do 15 czerwca wykonawca został zobligowany do odmalowania kolorowych schodów na Podgórzu. Schody zostały odnowione pod... Posted by Artur Buszek - Pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa ds. NGO on Tuesday, May 24, 2022 Rozwiń

- Odmalowanie tych schodów wyszło słabo. Pierwsze ubytki farby pojawiły się już po kilku tygodniach. Farbę nakładano ponownie w ramach gwarancji, ale problem powracał. Natomiast tak naprawdę to zadanie nigdy nie zostało zrealizowane w taki sposób, w jaki powinno - powiedział tvn24.pl autor inicjatywy, radny dzielnicy Jacek Młynarz.

Kolorowe schody w Podgórzu. Farba w dużej mierze zdążyła już zejść po ostatnim malowaniu Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Na stopniach znajdują się cytaty znane z literatury. Wiele z nich trudno już rozczytać Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Na początku września wytarte z kolorów schody zostały pomalowane przez nieznane osoby. Część pionowych elementów schodów została pomalowana na biało, a część na czerwono, tworząc wizualnie - patrząc od podstawy - flagę Polski. Całość wykonano dość starannie.

Schodki znajdujące się na samym dole, najbliżej ulicy Rękawka, nie zostały przemalowane.

Część kolorowych schodów w krakowskim Podgórzu została przemalowana na biało-czerwono Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa poinformował nas, że miasto "absolutnie nie zlecało przemalowania schodów". - To jest samowolka, formalnie można przyrównać ją do grafitti - zaznaczył.

- Czy panu się to podoba? - pytamy Jacka Młynarza. - Oczywiście, że nie. Uważam, że w ogóle nie powinno takiej samowolki być w przestrzeni miasta, bo to jest nasza wspólna przestrzeń. Poprzednie malowanie powinno zostać odnowione, ewentualnie zmienione na inne, jeśli byłaby taka wola mieszkańców w budżecie obywatelskim. Pozostaje pytanie, czy komuś przeszkadzały tęczowe barwy i na tle światopoglądowym postanowił je zmienić na narodowe - powiedział nam radny.

Sprawę bada policja. "Kilkanaście tysięcy złotych" strat

- Gdy tylko dostaliśmy informację o przemalowaniu schodów, wysłaliśmy na miejsce inspektora, który potwierdził tę informację. Sprawa została zgłoszona na policję - poinformował Krzysztof Wojdowski z ZDMK.

Część kolorowych schodów w krakowskim Podgórzu została przemalowana na biało-czerwono Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Zgłoszenie potwierdził nam kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji. - Będziemy prowadzić postępowanie pod kątem uszkodzenia mienia, by ustalić okoliczności i osoby odpowiedzialne. W tej chwili trwa wycena wartości szkód, która może sięgać kilkunastu tysięcy złotych - wyjaśnił kom. Szpiech.

W czwartek rano na zlecenie krakowskiego MPO pomalowane na biało-czerwono schody zostały wyczyszczone. Wszystkie farby - łącznie z pozostałościami dotychczasowej kolorystyki - zostały usunięte z użyciem środków chemicznych. Został goły beton.

Czy nietypowa atrakcja wróci na podgórskie schody?

- Chciałbym, by ich wygląd został przywrócony. Być może pan prezydent wyjdzie z taką inicjatywą albo podobny pomysł wygra w kolejnym budżecie obywatelskim - stwierdził radny Młynarz.

Spytaliśmy Krakowskie Biuro Festiwalowe, które odpowiadało za pierwotne malowanie z 2013 roku, czy kolory zostaną przywrócone. Przedstawiciele KBF wskazali jednak, że schody odmalowano ze środków budżetu obywatelskiego, a infrastrukturą zarządza Zarząd Dróg Miasta Krakowa, dlatego ta sprawa nie leży już w kompetencjach biura. - Zarząd dróg nie jest od wyrażania artystycznego, a od tego, by schody były bezpieczne dla użytkowników. Jeśli stosowne instytucje zechcą, by schody były pomalowane na jakiś kolor, to my to zrobimy z największą przyjemnością, ale nie jest to nasza inicjatywa - wyjaśnił Krzysztof Wojdowski z ZDMK.

Mozaika w miejsce tęczy?

Tak się jednak składa, że pomysł przemalowania schodów został już zgłoszony do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród 738 zaproponowanych przez mieszkańców projektów pojawiła się inicjatywa "mozaikowych schodów" w Podgórzu.

W opisie tego projektu czytamy, że mozaiką miałyby zostać ozdobione pionowe części schodów, co "pozwoli na uzyskanie imponującego efektu wizualnego, tworzącego spójny ceramiczny obraz". Jak podkreślił autor pomysłu, umieszczenie mozaiki na części schodów, która nie służy do chodzenia, ma zapewnić trwałość ozdoby i bezpieczeństwo użytkowników. Poziome części stopni miałyby zostać z kolei ozdobione cytatami literackimi - tak jak w poprzedniej wersji atrakcji. Mozaikowe schody stały się już atrakcją między innymi wielkopolskiego miasta Pyzdry. Słynne są także mozaikowe stopnie w San Francisco.

Mozaikowe schody w Pyzdrach Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W opisie projektu z budżetu obywatelskiego czytamy też, że trwałość atrakcji gwarantowałby materiał - mozaika miałaby być wykonana z ceramiki. Autor pomysłu przewiduje, że projekt mógłby zostać zrealizowany w 2027 roku i kosztowałby 1,1 mln złotych.