Karambol na autostradzie A4
Siedem samochodów, w tym bus, zderzyło się około godziny 8.40 na małopolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kraków-Bieżanów i Niepołomice. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Katowic.
Siedmiokilometrowy korek
Nikt nie został poszkodowany.
Po kolizji jezdnia została całkowicie zablokowana. Na autostradzie utworzył się korek o długości około siedmiu kilometrów.
W wyniku kolizji jezdnia była zablokowana przez ponad godzinę w rejonie wypadku między węzłami A4 Niepołomice i Kraków Bieżanów. Około godziny 10 droga została udrożniona.
