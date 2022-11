Pobił syna i jego kolegę metalową pałką, 10-latek zmarł. Zapadł wyrok

10-latek zmarł po pobiciu metalową pałką, a 13-latek miał poważne obrażenia. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa, spowodowania obrażeń ciała, a także znęcania się nad zwierzętami usłyszał 42-letni wówczas ojciec starszego z chłopców. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w tej sprawie. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Sąd uznał Grzegorza P. za winnego i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. 42-latek ma ją odbyć w systemie terapeutycznym.

Sąd orzekł również wobec oskarżonego środki zabezpieczające w postaci terapii psychiatryczno-psychologicznej i terapii uzależnień. Wyrok nie jest prawomocny.

Pobił dwoje dzieci i kobietę

Do tragedii doszło pod koniec marca 2021 roku w małopolskim Kozłowie. 13-latek zaprosił młodszego kolegę do mieszkania, które zajmował z mamą. Gdy do drzwi zapukał jego ojciec, chłopiec wpuścił go do środka. Wtedy 42-latek zaatakował dzieci.

- Mężczyzna metalową pałką uderzał 10-latka i swojego 13-letniego syna - relacjonował krótko po zdarzeniu Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kiedy matka 13-latka weszła do domu, również została zaatakowana przez swojego byłego partnera. Ich syna w stanie ciężkim śmigłowcem przetransportowano do Krakowa. Kobieta także trafiła do szpitala. Nie udało się uratować młodszego z chłopców. Mimo akcji ratunkowej 10-latek zmarł.

Tuż po ataku stan 13-latka - syna agresywnego mężczyzny - był ciężki. - Dziecko zostało wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej, czekamy, aż jego stan się trochę poprawi, aby chirurdzy szczękowi mogli przeprowadzić zabieg. Taki zabieg musi być przeprowadzony, na ten moment wiemy tylko o takich planach - przekazywała wówczas Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Napastnik zabił także psa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W momencie zatrzymania próbował okaleczyć się nożem.

Długa lista zarzutów dla 42-latka

Krótko po zatrzymaniu mężczyzny rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował, że prokuratura w Miechowie postawiła napastnikowi zarzut zabójstwa 10-latka, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń u syna, usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń u byłej partnerki. Dodatkowo zarzut znęcania się nad zwierzętami za zabicie psa.

Według Hnatki podejrzany przyznał się do wszystkich tych czynów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Sprawa - ze względu na wagę zarzutów - została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Krótko po tragedii policja potwierdziła, że w 2019 roku rodzina miała założoną niebieską kartę, a na początku marca 2021 roku kobieta złożyła na policji zawiadomienie, że były partner ją nęka i jej grozi. Dochodzenie w tej sprawie było w toku.

