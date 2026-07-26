Wypadek przy wyprzedzaniu. Trzy osoby w ciężkim stanie, wśród nich dziecko
Do wypadku doszło w niedziele około godziny 18.30 w miejscowości Kliszów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem rozpoczął manewr wyprzedzania dwóch samochodów. W tym samym czasie kierująca Seatem, jadąca pomiędzy pierwszym i ostatnim autem, nie zachowała ostrożności i również zaczęła wyprzedzać, nie wiedząc, że sama jest już wyprzedzana - relacjonowała młodsza aspirant Paula Kępińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Seat uderzył w drzewo.
Jak przekazała policjantka, na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy między Mercedesem i Seatem doszło do kontaktu, czy kierująca drugiego z pojazdów sama zjechała z drogi.
Dorośli w stanie ciężkim, trzylatek zabrany przez śmigłowiec LPR
- Seatem podróżowało pięć osób. Nie znamy wieku osób dorosłych, ale kierująca oraz mężczyzna trafili do szpitala, ich stan został określony jako ciężki - poinformowała.
W aucie znajdowała się również nastolatka oraz dwójka dzieci. - Chłopiec w wieku trzech lat był reanimowany i został zabrany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczynki w wieku 10 i 18 lat doznały lżejszych obrażeń - zaznaczyła młodsza aspirant Kępińska.
W Mercedesie podróżowała jedna osoba, a w pierwszym z samochodów kobieta z dwójką dzieci. Nikt z nich nie został poszkodowany.
DK78 zablokowana
- Na miejscu cały czas trwają czynności, droga jest zablokowana w obydwu kierunkach - dodała policjantka o godzinie 20.30. Zaznaczyła, że na ten moment trudno przewidzieć, ile czasu potrwają utrudnienia w ruchu.