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Kraków

Wypadek przy wyprzedzaniu. Trzy osoby w ciężkim stanie, wśród nich dziecko

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na DK78 w miejscowości Kliszów w województwie świętokrzyskim. Trzy z nich w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania.

Do wypadku doszło w niedziele około godziny 18.30 w miejscowości Kliszów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem rozpoczął manewr wyprzedzania dwóch samochodów. W tym samym czasie kierująca Seatem, jadąca pomiędzy pierwszym i ostatnim autem, nie zachowała ostrożności i również zaczęła wyprzedzać, nie wiedząc, że sama jest już wyprzedzana - relacjonowała młodsza aspirant Paula Kępińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Seat uderzył w drzewo.

Jak przekazała policjantka, na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy między Mercedesem i Seatem doszło do kontaktu, czy kierująca drugiego z pojazdów sama zjechała z drogi.

Dorośli w stanie ciężkim, trzylatek zabrany przez śmigłowiec LPR

- Seatem podróżowało pięć osób. Nie znamy wieku osób dorosłych, ale kierująca oraz mężczyzna trafili do szpitala, ich stan został określony jako ciężki - poinformowała.

W aucie znajdowała się również nastolatka oraz dwójka dzieci. - Chłopiec w wieku trzech lat był reanimowany i został zabrany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczynki w wieku 10 i 18 lat doznały lżejszych obrażeń - zaznaczyła młodsza aspirant Kępińska.

W Mercedesie podróżowała jedna osoba, a w pierwszym z samochodów kobieta z dwójką dzieci. Nikt z nich nie został poszkodowany.

DK78 zablokowana

- Na miejscu cały czas trwają czynności, droga jest zablokowana w obydwu kierunkach - dodała policjantka o godzinie 20.30. Zaznaczyła, że na ten moment trudno przewidzieć, ile czasu potrwają utrudnienia w ruchu.

Źródło: tvn24.pl
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Estera Prugar-Wójcicka
Estera Prugar-Wójcicka
Dziennikarka tvn24.pl
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