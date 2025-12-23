Harklowa (Małopolskie) Źródło: Google Earth

Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Harklowa. Samochód osobowy zderzył się tam z nadjeżdżającą z naprzeciwko karetką pogotowia.

Karetka "przewoziła pacjentkę do szpitala"

Do kolizji doszło, gdy kierowca audi zjeżdżał z ronda w kierunku Krościenka nad Dunajcem. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna "nie zachował prawidłowego toru jazdy przy prawej krawędzi jezdni", doprowadzając do czołowego zdarzenia "z prawidłowo poruszającą się z przeciwnego kierunku karetką pogotowia".

"W chwili zdarzenia karetka nie używała sygnałów uprzywilejowania i przewoziła pacjentkę do szpitala. Na szczęście żadna z osób biorących udział w kolizji nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Pacjentka została przejęta przez inny zespół ratownictwa medycznego i bezpiecznie przetransportowana do placówki medycznej" - czytamy w komunikacie.

Kierowca pod wpływem alkoholu

Kierowca karetki był trzeźwy, jednak tego samego nie można powiedzieć o kierowcy audi. Badanie alkomatem wykazało, że 28-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód został odholowany.

Jak informuje policja, sprawa skończy się w sądzie. "Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest poważnym naruszeniem prawa i realnym zagrożeniem dla życia oraz zdrowia innych uczestników ruchu drogowego" - podkreślono. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara do trzech lat więzienia.