Kraków

Karetka wiozła pacjentkę do szpitala, doszło do zderzenia. "Ponad promil"

604945072_1206728931550572_67767306429425339_n
Harklowa (Małopolskie)
Źródło: Google Earth
Ponad promil alkoholu miał kierowca, który w Harklowej na Podhalu zderzył się z karetką pogotowia. W ambulansie była pacjentka. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Harklowa. Samochód osobowy zderzył się tam z nadjeżdżającą z naprzeciwko karetką pogotowia.

Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia

Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia

WARSZAWA
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"

"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"

WARSZAWA

Karetka "przewoziła pacjentkę do szpitala"

Do kolizji doszło, gdy kierowca audi zjeżdżał z ronda w kierunku Krościenka nad Dunajcem. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna "nie zachował prawidłowego toru jazdy przy prawej krawędzi jezdni", doprowadzając do czołowego zdarzenia "z prawidłowo poruszającą się z przeciwnego kierunku karetką pogotowia".

Kolizja z karetką w miejscowości Harklowa
Kolizja z karetką w miejscowości Harklowa
Źródło: małopolska policja

"W chwili zdarzenia karetka nie używała sygnałów uprzywilejowania i przewoziła pacjentkę do szpitala. Na szczęście żadna z osób biorących udział w kolizji nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Pacjentka została przejęta przez inny zespół ratownictwa medycznego i bezpiecznie przetransportowana do placówki medycznej" - czytamy w komunikacie.

Kierowca pod wpływem alkoholu

Kierowca karetki był trzeźwy, jednak tego samego nie można powiedzieć o kierowcy audi. Badanie alkomatem wykazało, że 28-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód został odholowany.

Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki

Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki

WARSZAWA
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"

Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"

Kielce

Jak informuje policja, sprawa skończy się w sądzie. "Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest poważnym naruszeniem prawa i realnym zagrożeniem dla życia oraz zdrowia innych uczestników ruchu drogowego" - podkreślono. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara do trzech lat więzienia.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: małopolska policja

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

Małopolska Policja karetka pogotowia kolizja Alkohol
