Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dzik przewrócił wózek, roczne dziecko w szpitalu. Miasto reaguje

|
Dzik w mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Dziki na terenie świetlicy na warszawskim Mokotowie
Źródło wideo: Daria/Kontakt24 
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W Krakowie na osiedlu Kliny dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na wypadek zareagowały władze miasta.

Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji poinformowała, że policjanci nie otrzymali zgłoszenia o incydencie z udziałem dzika, ale po doniesieniach medialnych skontaktowali się ze szpitalem, aby ustalić stan zdrowia dziecka.

Według informacji policji, do ataku lochy, która przemieszczała się z młodymi po osiedlu Kliny, doszło w czwartek po południu. Dzik przewrócił wózek prowadzony przez matkę, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło z wózka i głową uderzyło w chodnik. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Miasto reaguje

Krakowski magistrat poinformował w czwartek wieczorem, że w związku z wypadkiem na piątek rano zostało zwołane doraźne posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, które poświęcone będzie zwiększonej aktywności dzików na terenie Klin.

W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele miasta, w tym sekretarz miasta, służby miejskie, lekarz weterynarii, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki odpowiedzialne za działania związane z odławianiem zwierząt.

Dziki w miastach - jak się zachować

Jak przypominają urzędnicy, dziki są jednymi z najczęściej spotykanych w miastach dzikich zwierząt. Spotykając je, należy zachować spokój, a widząc je już z daleka, oddalić się i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Pod żadnym pozorem nie wolno do nich podchodzić ani ich karmić. Jednak kiedy już dojdzie do spotkania najlepiej znieruchomieć, aby nie sprowokować zwierzęcia do ataku. Szczególnie niebezpieczne - zaznaczono - mogą być lochy z warchlakami. Samice stające w obronie młodych, bywają przy tym wyjątkowo agresywne. Zauważając świeże ślady dzików (zryty teren, tropy) należy zachować szczególną ostrożność. Psa zawsze powinno wyprowadzać się na smyczy. Jeśli pies jest spuszczony, trzeba go natychmiast przywołać. Pod żadnym pozorem nie wolno szczuć dzikich zwierząt psem.

Dzik w mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Dzik w mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Przed dwoma laty działający w magistracie zespół zadaniowy do spraw rozwiązania tego problemu szacował, że w mieście, którego powierzchnia liczy 33 tysiące hektarów, żyje od tysiąca do półtora tysiąca tych zwierząt.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina
Tatiana Serwetnyk
41 min
pc
Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"
Fakty
Udostępnij:
Tagi:
DzikiKraków
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Nadal bez goli. Szwajcarzy zawodzą w starciu z Bośniakami
RELACJA
Robert Bąkiewicz
"Hańba dla Polski". Kierwiński: to była prowokacja na zlecenie PiS-u
Fakty po Faktach
Upał we Francji
Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi
METEO
Robert Bąkiewicz
"Idą z krzyżem, by siać nienawiść". To "polityczna chuliganerka"
KROPKA NAD I
imageTitle
Koledzy na mecz, Neymar zostanie w hotelu
EUROSPORT
Paliwo, stacja benzynowa
Zniesienie CPN już wkrótce. "Różnice będą kilkugroszowe"
BIZNES
imageTitle
Gregoire uciekł, Pogaczar zaspał. Koszulka lidera na pocieszenie
EUROSPORT
23 min
Robert Bąkiewicz
Awantura w Berlinie z udziałem Bąkiewicza. "Element bardzo szerokiej kampanii PiS"
Czarno na białym
Strajk dziennikarzy we Francji
Kryzys w mediach. Setki francuskich dziennikarzy sprzeciwia się AI
BIZNES
imageTitle
Problemy zdrowotne ojca Messiego. Rodzina ucięła spekulacje
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowy dzień w historii mundialu. Pierwszy taki skład sędziowski
EUROSPORT
imageTitle
Ofensywa transferowa Realu. Reprezentant Francji oficjalnie zakontraktowany
EUROSPORT
Zatrzymano podejrzanego
Nowe informacje o zatrzymanym. Minister: policja stara się to potwierdzić
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Boli od samego patrzenia. Próg zwalniający podbił rower, Słowenka złamała szczękę
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Kierwiński: trudno sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział
FAKTY PO FAKTACH
shutterstock_2576608505
Rywal Muska krytykuje jego firmę. "To porażka"
BIZNES
imageTitle
Nagły zwrot akcji w sprawie napastnika Wybrzeża Kości Słoniowej
EUROSPORT
Johnsons-Zoo
Trzylatek ciężko ranny w zoo i podejrzenie usiłowania zabójstwa
METEO
imageTitle
Zaprzepaszczona szansa Czechów. Do końca drżeli o remis z RPA
EUROSPORT
Fala hejtu po opublikowaniu danych o migrantach
Krakowski aktywista ujawnił dane o cudzoziemcach. Spotkał się z hejtem
Kraków
ciesnina ormuz
Wrócił ruch w cieśninie. "Rekord od początku konfliktu"
BIZNES
Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto
"Nie spodziewałam się hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy"
WARSZAWA
Mężczyzna wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem
Scena jak z filmu tuż przed seansem w kinie
WARSZAWA
Komora startowa dla TBM Katarzyna
Zapadły ważne decyzje w sprawie budowy tunelu
Łódź
imageTitle
Brazylijska legenda chce poznać nowego bohatera mundialu. Wyjątkowy powód
EUROSPORT
Hiszpania
Tysiące uderzeń piorunów i zalania
METEO
Waldemar Żurek
Wraca sprawa Piotra Pytla. Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia
Polska
Profesor Andrzej Rychard
"Być może trafnie znalazł szczelinę", ale czy jest wiarygodny? Rychard o pomyśle Petru
Polska
Młodzi Chińczycy
Chiny piszą nowy scenariusz. Rząd przyspiesza zmiany
BIZNES
Jordan Bardella i Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z liderem francuskiej skrajnej prawicy
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica