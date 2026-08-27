Kraków Wędkarz znalazł ciało w stawie. Policja zna tożsamość zmarłego Anna Winiarska |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zwłoki zostały znalezione we wtorek. - Jeden z wędkarzy łowiących ryby w stawie w dzielnicy Kościelec zauważył zwłoki mężczyzny unoszące się na wodzie - wyjaśnił Piotr Fudała, oficer prasowy chrzanowskiej policji.

Ciało zostało wyciągnięte ze zbiornika. Policja ustaliła, że zmarły to 56-letni mieszkaniec Alwerni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci, zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji.

Policja przypuszcza, że mężczyzna mógł zginąć niedawno, być może dzień wcześniej.