Wędkarz znalazł ciało w stawie. Policja zna tożsamość zmarłego
Zwłoki zostały znalezione we wtorek. - Jeden z wędkarzy łowiących ryby w stawie w dzielnicy Kościelec zauważył zwłoki mężczyzny unoszące się na wodzie - wyjaśnił Piotr Fudała, oficer prasowy chrzanowskiej policji.
Ciało zostało wyciągnięte ze zbiornika. Policja ustaliła, że zmarły to 56-letni mieszkaniec Alwerni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci, zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji.
Policja przypuszcza, że mężczyzna mógł zginąć niedawno, być może dzień wcześniej.
Źródło: tvn24.pl