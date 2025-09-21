Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel

Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
11-latek spadł z hulajnogi elektrycznej. Nagranie ku przestrodze
Źródło: KPP Zakopane
Zakopiańska policja opublikowała nagranie groźnego zdarzenia, które na szczęście zakończyło się bez poważnych konsekwencji. W Białym Dunajcu 11-latek, jadąc z dużą prędkością, spadł z hulajnogi elektrycznej.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem w Białym Dunajcu (województwo małopolskie). Jak poinformowała w komunikacie zakopiańska policja, "11-letni chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej bez kasku, nie zapanował nad pojazdem, doprowadzając do upadku".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nastolatek na hulajnodze elektrycznej uciekał policjantom. Mogła jechać nawet 90 km/h

Nastolatek na hulajnodze elektrycznej uciekał policjantom. Mogła jechać nawet 90 km/h

Szczecin
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"

Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"

"Uwaga!" TVN

Przebieg zdarzenia nagrała kamera monitoringu na jednej z prywatnych posesji. Na nagraniu widać, że chłopak jechał ze stosunkowo dużą prędkością - na tyle wysoką, że po upadku jeszcze przez jakiś czas sunął po asfalcie, przewracając się.

Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
Źródło: KPP Zakopane

Choć zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie, na szczęście 11-latek nie doznał poważnych obrażeń ciała.

OGLĄDAJ: To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie
shutterstock_2063391872 Mińsk Mazowiecki, Polska - 28 kwietnia 2020: Dziewczyna jedzie na rowerze w lesie w Mińsku Mazowieckim, województwo mazowieckie w Polsce

To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Apel policji

Policjanci zaapelowali w komunikacie do rodziców i dzieci "o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Hulajnoga elektryczna to pojazd, nie zabawka". Podkreślono między innymi, że kask ochronny może w wielu sytuacjach uratować życie i zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy. W komunikacie zaznaczono też, że osoby w wieku od 10 do 18 lat powinny mieć kartę rowerową lub - w przypadku starszych nieletnich - prawo jazdy.

"Dzieci nie powinny jeździć hulajnogami po jezdni, a jedynie w miejscach do tego przeznaczonych - na chodnikach, ścieżkach rowerowych lub terenach rekreacyjnych" - czytamy w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach
Mateusz Mżyk
Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość
Wrocław
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
WARSZAWA

Setki wypadków z udziałem hulajnóg

Wypadków takich jak w Białym Dunajcu jest w Polsce dużo więcej. Właściwie nie ma dnia, by nie słyszało się o podobnym zdarzeniu. Czasem kończy się tragicznie, jak w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do wypadku dwóch nastolatków na hulajnodze. Jeden z nich - 15-letni Kuba - zmarł po kilku dniach. Chłopak nie miał kasku. Z kolei w Hrubieszowie (woewództwo lubelskie) do szpitala trafiły dwie 14-latki po tym, jak podczas zjeżdżania z chodnika na jezdnię spadły one z hulajnogi.

Według danych Instytutu Transportu Samochodowego, w ciągu ostatniego roku doszło do 624 kolizji z hulajnogami, które pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Pięć osób zginęło, a 619 zostało rannych, w tym 220 doznało poważnych obrażeń.

Według danych Komendy Głównej Policji, od 1 stycznia do 19 sierpnia 2025 roku odnotowano w Polsce 798 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych - to o 338 więcej niż w tym samym okresie 2024 roku.

OGLĄDAJ: Nosić kask czy nie? "Szpital zrobił tomografię i powiedział, że nie da rady pomóc"
debata o kaskach w plusie

Nosić kask czy nie? "Szpital zrobił tomografię i powiedział, że nie da rady pomóc"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Zakopane

Udostępnij:
TAGI:
ZakopanePolicjaHulajnogiMałopolska
Czytaj także:
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
W wypadku zginęły trzy osoby. Miał być wyrok, ale sąd wznowił proces
Kielce
Butelki po alkoholu leżące na dachu zabudowań gospodarczych na jednym z osiedli w Warce (zdjęcie z 25 kwietnia 2020 roku)
"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"
Polska
Sala operacyjna
Pacjent w Warszawie, chirurg w Gdańsku. "Mamy szansę otwierać nowe rozdziały"
Polska
shutterstock_2470127991
Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"
BIZNES
Tragiczny wypadek na Pomorzu
Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje pasażer, kierowca w szpitalu
Trójmiasto
imageTitle
Świątek walczy o trzeci tytuł w sezonie. Z Rosjanką ma dodatni bilans
RELACJA
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
METEO
usa1 foto4
Strzelanina w luksusowym klubie. "Najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu"
Świat
imageTitle
Wielki jubileusz kapitana United. Takiego meczu w Premier League jeszcze nie było
EUROSPORT
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Po tragedii "panuje atmosfera strachu oraz milczenia". Media: zatajono informacje
Świat
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników
BIZNES
imageTitle
Niewiadoma-Phinney, potem bój gigantów. Ruszają mistrzostwa świata
EUROSPORT
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po nocnym pożarze w bloku. Ewakuowano mieszkańców
WARSZAWA
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
METEO
kolektura lotto, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Znalazł się mocny na Alcaraza. Perfekcyjny dzień Reszty Świata
EUROSPORT
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
WARSZAWA
imageTitle
Król powrotów dał kolejny popis. Zagra o tytuł
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
WARSZAWA
shutterstock_1324066523
Tajemnice widowiskowej wędrówki młodych pająków
METEO
imageTitle
Syn Zinedine'a Zidane'a bliżej występu na mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Trump: jeszcze nie mam informacji
Świat
imageTitle
Trzy finały z udziałem Polek w ostatnim dniu mistrzostw
EUROSPORT
mig-31bm
Nie wykluczają zestrzeliwania rosyjskich maszyn. "Ustępowanie złu nie jest możliwe"
Świat
imageTitle
Siatkarze głusi na apele Grbicia. "Cały czas to robią"
EUROSPORT
Upał na horyzoncie
Upał, burze. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Amerykanie żegnają Charliego Kirka. Przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie ludzie składają kwiaty i zapalają znicze
Żegnają Charliego Kirka, Trump wygłosi przemówienie. Służby w stanie najwyższej gotowości
Świat
Brytyjskie myśliwce Typhoon na polskim niebie
Brytyjskie myśliwce nad Polską. Pierwsza taka akcja
Świat
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Prezydent wylądował w Nowym Jorku
Świat
Miejsce znalezienia rosyjskiego drona w miejscowości Korsze
Dron znaleziony pod Kętrzynem, Nawrocki w USA, sukces siatkarzy
TO WARTO WIEDZIEĆ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica