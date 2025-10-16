Przesłuchanie 25-latka zaplanowano wstępnie na czwartkowe popołudnie

- Wciąż czekamy na informacje o zakończeniu sekcji zwłok przez ekspertów z zakresu medycyny sądowej. Na podstawie wstępnych wyników sekcji będziemy mogli bazować podczas przesłuchania zatrzymanego do sprawy 25-latka. Mężczyzna ma jeszcze dzisiaj usłyszeć zarzuty i złożyć wyjaśnienia. Po przesłuchaniu prokurator zawnioskuje o środki zapobiegawcze - poinformowała w czwartek po godzinie 12:40 prokurator Rataj-Mykietyn.

Rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury okręgowej zaznaczyła, że wciąż nie ma też wyników badań krwi zatrzymanego mężczyzny.

Policja o zatrzymaniu sprawcy działaniach na miejscu tragedii w Barciach Źródło: TVN24

- Chcemy wiedzieć, czy w momencie zatrzymania był on pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Ze względu na jego bardzo agresywną postawę podczas zatrzymania przez policję nie można było sprawdzić, czy i ile ma alkoholu w wydychanym powietrzu - zaznaczyła prokuratorka.

W środę policja zaznaczyła, że 25-latek w momencie zatrzymania miał przy sobie niebezpieczne narzędzie, ale został skutecznie obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Policjanci na miejscu tragedii w Barcicach Źródło: TVN24

Trzy ciała w domu

Do tragedii doszło w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Zgłoszenie wpłynęło na policję w środę wcześnie rano. Jak poinformowała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, znaleziono tam ciała trzech osób: kobiety (52 lata) i dwóch mężczyzn (45 i 66 lat) mieszkańców tego domu. Ofiary były ze sobą spokrewnione.

W tym samym domu mieszka również 25-letni mężczyzna, którego nie było w mieszkaniu. Na miejsce zdarzenia pojechały dodatkowe siły policyjne z Krakowa. 25-latek jest synem jednej z ofiar. Został znaleziony i zatrzymany w jednym z pustostanów w okolicy.

Ciała trzech osób w domu. Policja zatrzymała 25-latka, syna jednej z ofiar Źródło: TVN24

- Obrażenia ofiar wskazują, że doszło do zabójstwa. W sprawie od rana był poszukiwany syn jednej z ofiar, podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Mężczyzna ten został zatrzymany i jest już w rękach policji. Na miejscu cały czas pracują prokuratorzy, a także policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady zdarzenia. Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji - przekazała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Jak ustaliła policja, w domu, w którym doszło do tragedii, podejmowane były wcześniej policyjne interwencje. - Będziemy sprawdzać, czy była wdrożona procedura Niebieskiej Karty. W tym momencie nie dysponujemy takimi informacjami - przekazywała w środę na antenie TVN24 rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Okoliczni mieszkańcy są poruszeni. - Szkoda tej rodziny. To mała miejscowość, tutaj wszyscy się znają. Szkoda mamy tego chłopaka. To musiało się stać w nocy, bo rano około 8 przyjechała tu policja. Nie słyszeliśmy żadnych strzałów, nic. To duże zaskoczenie, do teraz jestem roztrzęsiona. Oni mieszkali wszyscy w jednym domu – relacjonowała jedna z mieszkanek Barcic.