Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Natalia zmarła w centrum miasta. Policjanci staną przed sądem

|
Mnożą się pytania po śmierci 14-latki z Andrychowa
Jest opinia biegłych ponad rok po tragedii w Andrychowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Znamy datę rozpoczęcia procesu policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Dziewczynka w stanie hipotermii została znaleziona przez ojca w centrum miasta. Wcześniej mężczyzna zawiadomił policję, jednak, jak twierdzi, ta zwlekała z podjęciem działań.

Proces ruszy 7 września przed sądem w Wadowicach. Trzej policjanci są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.

Rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk poinformował, że śledczy przesłali akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom z Andrychowa i jednemu z Kęt jeszcze w czerwcu.

Obrzęk mózgu

14-letnia Natalia 28 listopada 2023 roku wyszła rano do szkoły. Panował wówczas siarczysty mróz. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała. Rodzic wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca około godziny 13., pół kilometra od komisariatu. 14-latka siedziała obok jednego z supermarketów w Andrychowie. Została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zmarła dzień później.

14-letnia Natalia z Andrychowa
14-letnia Natalia z Andrychowa
Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne

Biegli po śmierci Natalii stwierdzili, że dziewczynka cierpiała na choroby współistniejące. Miała obrzęk mózgu spowodowany masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym.

Policjanci się nie przyznają

Prokuratorzy ustalili, że policjanci, po otrzymaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu, "nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani".

Tomasz Waszczuk powiedział, że oskarżeni przyjęli niewłaściwe podstawy poszukiwań i nie zainicjowali działań. W szczególności nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego Natalii. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżeni nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Grożą im trzy lata więzienia.

W śledztwie zarzuty usłyszał jeszcze jeden z andrychowskich policjantów. Prokurator wyłączył te materiały do odrębnego postępowania.

Mnożą się pytania po śmierci 14-latki z Andrychowa
Mnożą się pytania po śmierci 14-latki z Andrychowa
Źródło zdjęcia: TVN24

Postępowania dyscyplinarne

Policja, po śmierci dziewczynki, przeprowadziła sześć postępowań dyscyplinarnych. Pierwsze zakończyło się na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. Oficer dyżurny z podległego komendzie w Oświęcimiu komisariatu w Kętach dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał naganę z powodu niedopełnienia obowiązków.

Pozostałe postępowania dotyczyły czterech policjantów z Andrychowa i jednego z Wadowic. Oficerowi dyżurnemu andrychowskiego komisariatu przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, który się potwierdził. Otrzymał karę dyscyplinarną, jaką było ostrzeżenie. Postępowanie wobec policjanta z Andrychowa, który przyjął zawiadomienie o zaginięciu, było prowadzone pod kątem nieprawidłowego wykonania czynności służbowej. Został uniewinniony. Ten sam zarzut usłyszał funkcjonariusz z komendy w Wadowicach, który miał skontrolować czynności podjęte przez policjantów z Andrychowa. To się potwierdziło, ale odstąpiono od ukarania go.

Zarzuty zaniechania czynności służbowej oraz niedopełnienia obowiązków usłyszał też komendant komisariatu w Andrychowie. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na jego stan zdrowia, a ostatecznie umorzone, ponieważ policjant odszedł ze służby.

Funkcjonariusze badali także sprawę policjanta z wydziału kryminalnego w Andrychowie, na którym ciążył zarzut naruszenia dyscypliny służbowej. Miał odmówić wykonania polecenia służbowego. Został uniewinniony. 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dariusz Mazurkiewicz
Miliony Polaków korzysta z tej usługi. Jej prezes składa rezygnację
BIZNES
pap_20260708_04U
Tusk do Nawrockiego po pobiciu Ukraińców: proszę przestać milczeć
Polska
imageTitle
Kubica nie pojedzie na Bliskim Wschodzie. Finał sezonu przeniesiony
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się
BIZNES
Zniszczenia w Wisconsin po przejściu tornada są ogromne, USA
Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"
METEO
imageTitle
Oburzające sceny w Brazylii. Agresorka ukarana wieloletnią dyskwalifikacją
EUROSPORT
Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu
Są pierwsze zarzuty po ataku we Wrocławiu
Wrocław
Kradziona Toyota i zatrzymanie kierowcy na autostradzie
Ustalili, gdzie jedzie skradzione w Niemczech auto. Zatrzymanie na A2
WARSZAWA
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Tusk o skutkach ruchu Nawrockiego. "To jest absolutny skandal"
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Japonii
Trzęsienie ziemi w Japonii. "W telefonach zaczął buczeć alarm, pociąg się zatrzymał"
METEO
Policja bada sprawę postrzelenia 41-latka
Strzelał z jadącego auta, trafił mężczyznę. Tłumaczy, że "przypadkiem"
WARSZAWA
Marta Wcisło, Przemysław Czarnek
"To jest szczyt bezczelności". Europosłanka przerwała wystąpienie Czarnka
BIZNES
bol brzucha shutterstock_2696238503
Wirus atakuje Polaków w sile wieku. Nieleczony może prowadzić do przedwczesnej śmierci
Zdrowie
Premier Donald Tusk
Śledztwo po groźbach wobec Tuska. "Sprawca jest typowany"
Wrocław
imageTitle
Trybunał zajmie się odwołaniem Senegalu. Na decyzję piłkarze poczekają
EUROSPORT
Leki, recepta, e-recepta
Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni?
Zdrowie
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
PAŻP walczy o odblokowanie środków. W tle wielomiliardowy spór z Pfizerem
BIZNES
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Patrycja zmarła czekając godzinami na pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję
Wrocław
imageTitle
Stracił reprezentację, wywołał burzę, teraz wraca. Rybus podjął decyzję
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Będzie spotkanie. Kolejna zapowiedź Morawieckiego
Polska
Widok z góry na budynki CBD w Pekinie Chiny
"Duże poruszenie" w Chinach. Firma rzuca wyzwanie gigantom z USA
Łukasz Figielski
Trybunał Konstytucyjny
Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Decyzja TK
Polska
imageTitle
Maciusiak optymistą. "Robimy wszystko, by znów być konkurencyjni"
EUROSPORT
Sławomir Patyra
Sędzia Patyra złożył ślubowanie
Polska
Prezenterka NBC Savannah Guthrie i jej matka Nancy
"Powiedzcie, gdzie mamy jej szukać". Apel prezenterki telewizyjnej
Świat
Wietnam, market w Hanoi
Widmo nowych ceł USA. Celnicy przeprowadzili naloty na fabryki w Wietnamie
BIZNES
Aquapark Fala
Sześć minut na dnie basenu przy samym brzegu. Chłopiec walczy o życie
Łódź
Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
"Oni się wkurzyli". Czemu Kamiński i Wąsik nie złożyli lojalek
Polska
Radom
Dokumenty nie dotarły, referendum nie będzie
Radom
imageTitle
Nowe informacje rok po tragedii. Dokument o kulisach śmierci mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica