Tragedia podczas grzybobrania, nie żyje mężczyzna

Wybierając się na grzyby, przygotujmy się do tego w odpowiedni sposób. Każdy może stracić orientację w lesie, kiedy nagle zrobi się ciemno. Szybkie powiadomienie o zdarzeniu decyduje o szybkim sukcesie. Zapamiętaj! - jeżeli masz słabą orientację w terenie lub nie znasz lasu, nie wybieraj się tam sam; - nie oddalaj się od osób, z którymi wybrałeś się na grzyby, pozostań z nimi w kontakcie wzrokowym; - aby być widoczny, możesz założyć odzież w jaskrawych barwach lub z elementami odblaskowymi; - nie wybieraj się do lasu po zmierzchu, informuj rodzinę, kiedy zamierzasz wrócić i dokąd się udajesz; - nie pozwól, aby dzieci lub osoby starsze same wybrały się do lasu; - zabierz ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią.